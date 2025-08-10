2 órája
Rengeteg gyermek sérül meg rolleres balesetben
Egyre több a rolleres, és nemcsak a felnőttek, hanem a fiatalok, gyermekek is közlekednek vele. A rolleres balesetekben szerzett sérüléseket sok esetben műteni is kell.
Korábban már többször foglalkoztunk a rolleres balesetekkel. Egyik cikkünkben kitértünk arra, hogy az autósok mit tehetnek, hogy vigyázzanak az egyelőre szabályozás nélkül száguldozó rolleresekre, mivel kerülhetik el a baleseteket. A tanácsok azonban még mindig nem elegek, a KRESZ-módosítás pedig egyelőre várat magára, miközben a rolleresek egyre többen vannak. Másik cikkünkben kitértünk arra is hogy milyen súlyos sérüléseket lehet szerezni, ha rollerrel szenvedünk balesetet, az egri kórházba olyan súlyos sérült is került, aki éber kómában feküdt.
A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány tette közzé a Facebook-on, hogy július végére 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba, mert rolleres balesetet szenvedett. Az egyik gyermeknek olyan súlyosan sérült az ujja, hogy műtétre is szükség volt.
Súlyos sérülések a rolleres balesetekben
Mint a posztban írták, a hónap során előfordult:
- Agyrázkódás
- Kéz- és alkarcsonttörések
- Hasfali zúzódások
- Kiterjedt horzsolások
Sajnos több volt ezek közül műtéti ellátást igénylő sérülés, írják. Kiemelik, hogy ez nem csupán statisztika, hanem valódi gyermekek valódi sérülésekkel.
– Sok ezek közül elkerülhető lett volna bukósisakkal, felelősségteljes használattal és a szabályok betartásával – jelentették ki.
Hozzáteszik, hogy a sisak nem ciki, a koponyatörés az. Az e-roller pedig közlekedési eszköz. Nem játék.
Egerben is történtek már rolleres balesetek
Tavaly írtunk arról, hogy több métert zuhant az a fiatal fiú, akit egy autós gázolt el Maklár belterületén. A fiatal kigurult az autós elé, a gázolás következtében a jármú felkapta a levegőbe, majd az úttestre zuhant.
Szintén tavaly összeütközött egy kerékpáros és egy elektromos rolleres Egerben, a balesetben a kerékpáros könnyebben megsérült.
Olyan eset is volt, amikor egy autós egy kereszteződéséhez érve összeütközött egy elektromos rolleressel Egerben. A rollerrel közlekedő nő kórházi ellátásra jelentkezett, és kiderült, hogy nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.
