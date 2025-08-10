Rengeteg gyermek sérül meg rolleres balesetben

Korábban már többször foglalkoztunk a rolleres balesetekkel. Egyik cikkünkben kitértünk arra, hogy az autósok mit tehetnek, hogy vigyázzanak az egyelőre szabályozás nélkül száguldozó rolleresekre, mivel kerülhetik el a baleseteket. A tanácsok azonban még mindig nem elegek, a KRESZ-módosítás pedig egyelőre várat magára, miközben a rolleresek egyre többen vannak. Másik cikkünkben kitértünk arra is hogy milyen súlyos sérüléseket lehet szerezni, ha rollerrel szenvedünk balesetet, az egri kórházba olyan súlyos sérült is került, aki éber kómában feküdt.

Július végére 28 gyermek került a Heim Pál Gyermekkórházba rolleres baleset miatt

A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány tette közzé a Facebook-on, hogy július végére 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba, mert rolleres balesetet szenvedett. Az egyik gyermeknek olyan súlyosan sérült az ujja, hogy műtétre is szükség volt.