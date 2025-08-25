Újabb jótékonysági akciókra készül a Rotary Club Eger

augusztus 25., hétfő

A kórház után a rászoruló diákokat is szeretnék támogatni a rotarysok. Ősszel szüretelni mennek a Rotary Club Eger tagjai.

Az augusztus 20-i PatakParti Kacsaparty után is rendez még jótékonysági akciókat a Rotary Club Eger. Dr. Nagy Márton, a 2025-2026-os elnöke a Heol.hu-nak elmondta, a következő rendezvényük az év végén egy Rotary bál lesz, ahová szintén szeretettel várják az érdeklődőket. Ez is jótékony célt fog szolgálni, de a részletek még titkosak.

Dr. Nagy Márton, a Rotary Club Eger idei elnöke szerint a tagok idén beállnak szüretelni is.
- Tervezünk egy adventi rendezvényt, amelyet megelőzően egy szüreten terveznek adománygyűjtést. Bekapcsolódunk a szőlőszüretelő munkákba, és az onnan befolyt összegeket, amit munkabérre fordítanának a borászok, azt kérjük, hogy adományként a Rotary Clubnak ajánlják föl. Az onnan befolyt összegeket fogjuk az adventi négy hétvégén felajánlani olyan hallgatóknak, diákoknak, akiknek szükségük van adott esetben támogatásra vagy olyan eszközökre, amelyekkel a tanulmányaikat tudjuk segíteni – fejtette ki dr. Nagy Márton.

Várja a fiatalokat a Rotary Club Eger

Az adományozók megszólításáról, taglétszám növeléséről elárulta, a fő céljuk az, hogy a jószolgálati tevékenységüket tudják minél nagyobb volumenben, minél profibban végezni.

- Természetesen a taglétszám növelés is egy nem titkolt célunk. A tagjaink soraiban szerencsére nagyon sokan már régebb óta fiatalon csatlakoztak, ezért tapasztaltak, ugyanakkor célunk egy kicsit az utánpótlás ösztönzése. A fiatal, agilis, tenni akaró embereket, honfitársainkat is várjuk a köreinkbe. A Rotary Interact csapatába főként gimnazisták jelentkezését várjuk, míg a Rotaractba fiatal felnőttek, akár egyetemisták, fiatal dolgozó felnőttek jelentkezhetnek, akik ilyen ügyekben szeretnének önkéntes munkát teljesíteni – magyarázta dr. Nagy Márton.

