Újabb jótékonysági akciókra készül a Rotary Club Eger

Az augusztus 20-i PatakParti Kacsaparty után is rendez még jótékonysági akciókat a Rotary Club Eger. Dr. Nagy Márton, a 2025-2026-os elnöke a Heol.hu-nak elmondta, a következő rendezvényük az év végén egy Rotary bál lesz, ahová szintén szeretettel várják az érdeklődőket. Ez is jótékony célt fog szolgálni, de a részletek még titkosak.

Dr. Nagy Márton, a Rotary Club Eger idei elnöke szerint a tagok idén beállnak szüretelni is.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

- Tervezünk egy adventi rendezvényt, amelyet megelőzően egy szüreten terveznek adománygyűjtést. Bekapcsolódunk a szőlőszüretelő munkákba, és az onnan befolyt összegeket, amit munkabérre fordítanának a borászok, azt kérjük, hogy adományként a Rotary Clubnak ajánlják föl. Az onnan befolyt összegeket fogjuk az adventi négy hétvégén felajánlani olyan hallgatóknak, diákoknak, akiknek szükségük van adott esetben támogatásra vagy olyan eszközökre, amelyekkel a tanulmányaikat tudjuk segíteni – fejtette ki dr. Nagy Márton.