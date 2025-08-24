Tudtad, hogy a leghűségesebb nép leszármazottai itt élnek közöttünk Hevesben?

Ruszin nemzetiségű honfitársaink nem sokan élnek közöttünk, és legtöbbünk nem is sokat tud róluk, pedig kisebb közösségekben Heves vármegyében is élnek. Hancsárik Zsolttal, a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgetve megtudtuk, nem ritkán visszakérdeznek az emberek: a ruszinok azok ruszkik? Mások ukránoknak gondolják őket, pedig egyik sem, tette hozzá az elnök.

A ruszin önkormányzat minden márciusban megemlékezést tart II. Rákóczi Ferenc gyöngyösi szobránál a fejedelem születésnapján

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– A magyar elnevezéssel ruszinok vagy kissé régiesen magyaroroszok – egyébként hivatalosan rutének – eredete legalább annyi feltárni valót tartogat még, mint a magyaroké. A publikált hivatalos verziókon túl még az is elképzelhető, hogy a mai Svédország területéről vándoroltak dél felé, és hosszabb litvániai tartózkodás után értek az északkeleti Kárpátok térségébe. A négy fő nemzetség a lemkók, bojkók, dolisnyánok és a huculok. A ruszinok összlélekszáma a világon egymillióra becsülhető, de pontos adatot nagyon nehéz megállapítani. Egyrészt sok országban, nagyon szétszóródottan élnek, ha csak a fő régiót tekintjük, Ukrajnán és Magyarországon kívül Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában, de jelentős a szám Szerbiában is. Másrészt, sokszor lappang, ki valójában ruszin, ki vallja magát annak. A népünk fő problémája éppen az volt az évszázadok során, hogy a mai Ukrajna területén nem tartozott az ukránokhoz, a nyelvünk miatt pedig a magyarokhoz sem, de a lengyelek sem tekintettek lengyelnek. A szétszórtság, a töredezettség nem erősítette kellően az identitásunkat annyira, hogy legalább egy autonóm közösség kialakulhatott volna. Pedig ez évszázados vágya a ruszinoknak – magyarázta Hancsárik Zsolt.

Ruszin nemzetiségűnek 7111-en vallják magukat hazánkban

Az elnök elmondta, hogy Magyarországon a legutóbbi népszámlálás során 7111-en vallották magukat ruszinnak. A legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Múcsony és Komlóska környékén, illetve Miskolcon, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élnek.

– Vármegyei szinten viszont, így Heves vármegyében is, nehéz lélekszámot mondani. Tudok arról, hogy Gyöngyöshalászon, Gyöngyössolymoson, Horton, Atkáron, Karácsondon is él településenként 3-4 ruszin, és az se lepne meg, ha más, kisebb falvakban is lennének. A jelenlegi jogszabályok miatt azonban ők hiába vallják magukat ruszinnak, nem tudnak csatlakozni – az ő esetünkben – a Gyöngyösi Ruszin Önkormányzathoz, mert más településen élnek. Egerben is van ruszin önkormányzat. Ennek következtében biztosan vannak Eger környéki településeken is kisebb számban ruszinok, de a már említett okból ők sem tartoznak az egri önkormányzathoz. Emiatt nem is minden ruszin foglalkozik a származásával, ismerek is olyat, aki tudja, hogy az apja ruszin, de ő nem törődik vele. Persze, 300 év elég hosszú idő ahhoz, hogy ez az identitás eltűnjön sokakból. Én magam apai ágon vagyok ruszin, az őseim iránti tisztelet és a hagyományaink őrzése céljából dolgozok a nemzetiségi önkormányzat élén. Az egri ruszin önkormányzathoz ismereteim szerint 70-80 fő tartozik, Gyöngyösön mintegy 50-en vagyunk. Budapesten tudok olyan kerületet, ahol 170-en vannak, de a fővárostól nyugatra már nem jellemző, hogy ruszinok élnének – részletezte Hancsárik Zsolt.