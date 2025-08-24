Tudtad, hogy a leghűségesebb nép leszármazottai itt élnek közöttünk Hevesben?

augusztus 24., vasárnap

Hancsárik Zsolttal, a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél jártunk. A beszélgetésből kiderült, a ruszin nemzetiséggel kapcsolatban még sok a tévhit., az elnök célja, hogy jobban megismerjük őket.

Szabó István

Ruszin nemzetiségű honfitársaink nem sokan élnek közöttünk, és legtöbbünk nem is sokat tud róluk, pedig kisebb közösségekben Heves vármegyében is élnek. Hancsárik Zsolttal, a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgetve megtudtuk, nem ritkán visszakérdeznek az emberek: a ruszinok azok ruszkik? Mások ukránoknak gondolják őket, pedig egyik sem, tette hozzá az elnök.

A ruszin önkormányzat minden márciusban megemlékezést tart II. Rákóczi Ferenc gyöngyösi szobránál a fejedelem születésnapján
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

– A magyar elnevezéssel ruszinok vagy kissé régiesen magyaroroszok – egyébként hivatalosan rutének – eredete legalább annyi feltárni valót tartogat még, mint a magyaroké. A publikált hivatalos verziókon túl még az is elképzelhető, hogy a mai Svédország területéről vándoroltak dél felé, és hosszabb litvániai tartózkodás után értek az északkeleti Kárpátok térségébe. A négy fő nemzetség a lemkók, bojkók, dolisnyánok és a huculok. A ruszinok összlélekszáma a világon egymillióra becsülhető, de pontos adatot nagyon nehéz megállapítani. Egyrészt sok országban, nagyon szétszóródottan élnek, ha csak a fő régiót tekintjük, Ukrajnán és Magyarországon kívül Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában, de jelentős a szám Szerbiában is. Másrészt, sokszor lappang, ki valójában ruszin, ki vallja magát annak. A népünk fő problémája éppen az volt az évszázadok során, hogy a mai Ukrajna területén nem tartozott az ukránokhoz, a nyelvünk miatt pedig a magyarokhoz sem, de a lengyelek sem tekintettek lengyelnek. A szétszórtság, a töredezettség nem erősítette kellően az identitásunkat annyira, hogy legalább egy autonóm közösség kialakulhatott volna. Pedig ez évszázados vágya a ruszinoknak – magyarázta Hancsárik Zsolt. 

Ruszin nemzetiségűnek 7111-en vallják magukat hazánkban

Az elnök elmondta, hogy Magyarországon a legutóbbi népszámlálás során 7111-en vallották magukat ruszinnak. A legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Múcsony és Komlóska környékén, illetve Miskolcon, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élnek. 

– Vármegyei szinten viszont, így Heves vármegyében is, nehéz lélekszámot mondani. Tudok arról, hogy Gyöngyöshalászon, Gyöngyössolymoson, Horton, Atkáron, Karácsondon is él településenként 3-4 ruszin, és az se lepne meg, ha más, kisebb falvakban is lennének. A jelenlegi jogszabályok miatt azonban ők hiába vallják magukat ruszinnak, nem tudnak csatlakozni – az ő esetünkben – a Gyöngyösi Ruszin Önkormányzathoz, mert más településen élnek. Egerben is van ruszin önkormányzat. Ennek következtében biztosan vannak Eger környéki településeken is kisebb számban ruszinok, de a már említett okból ők sem tartoznak az egri önkormányzathoz. Emiatt nem is minden ruszin foglalkozik a származásával, ismerek is olyat, aki tudja, hogy az apja ruszin, de ő nem törődik vele. Persze, 300 év elég hosszú idő ahhoz, hogy ez az identitás eltűnjön sokakból. Én magam apai ágon vagyok ruszin, az őseim iránti tisztelet és a hagyományaink őrzése céljából dolgozok a nemzetiségi önkormányzat élén. Az egri ruszin önkormányzathoz ismereteim szerint 70-80 fő tartozik, Gyöngyösön mintegy 50-en vagyunk. Budapesten tudok olyan kerületet, ahol 170-en vannak, de a fővárostól nyugatra már nem jellemző, hogy ruszinok élnének – részletezte Hancsárik Zsolt. 

Már csak kevesen beszélik az anyanyelvüket

A ruszinoknak van önálló nyelvük, de hazánkban csak néhányuk beszéli még. Az elnök hozzátette, természetesen az országos ruszin elnök, és a szegedi elnök is beszéli anyanyelvét. 

– Az én felmenőim 300 évvel ezelőtt Sárospatakra, majd Sátoraljaújhelyre költöztek. Én Miskolcon születtem, de már jó 15 éve Gyöngyösön élek. Nehéz kérdés a nyelvünk ismerete, mert néhány általános iskolát leszámítva az egész világon egyetlen ruszin nyelvű középiskola található, mégpedig a vajdasági Bácskeresztúron. A török hódoltság megszűnésével rengeteg ruszin költözött anno a Vajdaságba. Bácskeresztúr környékén mintegy 16 ezer fős ruszin közösség él, épp ezen a nyáron jártunk náluk. Ha alig van alapfokú- és középiskolánk, úgy elég nehéz nemzeti egységet kialakítani. Ez évszázados problémánk. Magam a közelmúltban csatlakoztam egy ruszin nyelvtanfolyamhoz – fejtette ki Hancsárik Zsolt. 

Hancsárik Zsolt azt szeretné elérni, hogy jobban megismerjük a ruszinokat 
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A magyarokkal évszázadok óta jó kapcsolatot ápolnak

Az elnök arról is beszélt, hogy nagyon fontos összetartó erő a nyelv, de fontos a kultúra, a hagyomány és a vallás is. 

– A ruszinok alapvetően a görögkatolikusok, de az ukrán területeken sokan áttértek az ortodox hitre. Mivel sokunk házastársa, így az én feleségem is római katolikus, eljárunk a katolikus misékre is. A ruszin mindig is egy vendégszerető nép volt, ugyanakkor egy viszonylag zártabb közösség is. Akiket befogadnak, megszeretnek, azokkal nagyon jó kapcsolatokat ápolnak, mint például a magyarokkal évszázadok óta. Akiket viszont nem fogadnak el, mint például az ukránok esetén, ott azért tudnak falakat húzni maguk köré. A ruszin konyha, öltözködés, hagyományok tekintetében évről-évre bemutatkozunk Gyöngyösön a kulturális napunkon, ami idén augusztus 30-án lesz – emelte ki az elnök.

II. Rákóczi Ferenc: gens fidelissima

A magyarokhoz fűződő jó viszonynak is köszönhetően a ruszinok II. Rákóczi Ferenc első szavára beálltak a zászlaja alá harcolni a szabadságharc 1703-as megkezdésekor, és a legvégsőkig kitartottak a fejedelem mellett. Rákóczi ezért a gens fidelissima, azaz a leghűségesebb nép elnevezéssel illette őket. Hancsárik Zsolt elmondta, hogy itt-ott még ma is élő hagyomány a ruszin családoknál, hogy tiszteletből, vacsorára plusz terítéket a fejedelem számára is elhelyeznek az asztalukon.

– A ruszinok történelmileg a magyarokkal nagyon jó kapcsolatot ápoló nemzet a keleti határvidéken. Semmi közünk egyébként az ukránokhoz vagy az oroszokhoz. A tavaly októberben átvett elnökség során a fő feladatomnak azt tekintem, hogy tegyük végre tisztába, kik a ruszinok, mert még sok a tévhit – összegezte Hancsárik Zsolt.

 

 

