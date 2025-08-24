1 órája
Tudtad, hogy a leghűségesebb nép leszármazottai itt élnek közöttünk Hevesben?
Hancsárik Zsolttal, a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél jártunk. A beszélgetésből kiderült, a ruszin nemzetiséggel kapcsolatban még sok a tévhit., az elnök célja, hogy jobban megismerjük őket.
Ruszin nemzetiségű honfitársaink nem sokan élnek közöttünk, és legtöbbünk nem is sokat tud róluk, pedig kisebb közösségekben Heves vármegyében is élnek. Hancsárik Zsolttal, a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgetve megtudtuk, nem ritkán visszakérdeznek az emberek: a ruszinok azok ruszkik? Mások ukránoknak gondolják őket, pedig egyik sem, tette hozzá az elnök.
– A magyar elnevezéssel ruszinok vagy kissé régiesen magyaroroszok – egyébként hivatalosan rutének – eredete legalább annyi feltárni valót tartogat még, mint a magyaroké. A publikált hivatalos verziókon túl még az is elképzelhető, hogy a mai Svédország területéről vándoroltak dél felé, és hosszabb litvániai tartózkodás után értek az északkeleti Kárpátok térségébe. A négy fő nemzetség a lemkók, bojkók, dolisnyánok és a huculok. A ruszinok összlélekszáma a világon egymillióra becsülhető, de pontos adatot nagyon nehéz megállapítani. Egyrészt sok országban, nagyon szétszóródottan élnek, ha csak a fő régiót tekintjük, Ukrajnán és Magyarországon kívül Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában, de jelentős a szám Szerbiában is. Másrészt, sokszor lappang, ki valójában ruszin, ki vallja magát annak. A népünk fő problémája éppen az volt az évszázadok során, hogy a mai Ukrajna területén nem tartozott az ukránokhoz, a nyelvünk miatt pedig a magyarokhoz sem, de a lengyelek sem tekintettek lengyelnek. A szétszórtság, a töredezettség nem erősítette kellően az identitásunkat annyira, hogy legalább egy autonóm közösség kialakulhatott volna. Pedig ez évszázados vágya a ruszinoknak – magyarázta Hancsárik Zsolt.
Ruszin nemzetiségűnek több mint 3400-an vallják magukat hazánkban
Az elnök elmondta, hogy Magyarországon a legutóbbi népszámlálás során több mint 3400-an vallották magukat ruszinnak. A legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Múcsony és Komlóska környékén, illetve Miskolcon, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élnek.
– Vármegyei szinten viszont, így Heves vármegyében is, nehéz lélekszámot mondani. Tudok arról, hogy Gyöngyöshalászon, Gyöngyössolymoson, Horton, Atkáron, Karácsondon is él településenként 3-4 ruszin, és az se lepne meg, ha más, kisebb falvakban is lennének. A jelenlegi jogszabályok miatt azonban ők hiába vallják magukat ruszinnak, nem tudnak csatlakozni – az ő esetünkben – a Gyöngyösi Ruszin Önkormányzathoz, mert más településen élnek. Egerben is van ruszin önkormányzat. Ennek következtében biztosan vannak Eger környéki településeken is kisebb számban ruszinok, de a már említett okból ők sem tartoznak az egri önkormányzathoz. Emiatt nem is minden ruszin foglalkozik a származásával, ismerek is olyat, aki tudja, hogy az apja ruszin, de ő nem törődik vele. Persze, 300 év elég hosszú idő ahhoz, hogy ez az identitás eltűnjön sokakból. Én magam apai ágon vagyok ruszin, az őseim iránti tisztelet és a hagyományaink őrzése céljából dolgozok a nemzetiségi önkormányzat élén. Az egri ruszin önkormányzathoz ismereteim szerint 70-80 fő tartozik, Gyöngyösön mintegy 50-en vagyunk. Budapesten tudok olyan kerületet, ahol 170-en vannak, de a fővárostól nyugatra már nem jellemző, hogy ruszinok élnének – részletezte Hancsárik Zsolt.
Együtt ünnepeltek a kárpátaljai, a vajdasági és a Heves megyei ruszinok + fotók
Már csak kevesen beszélik az anyanyelvüket
A ruszinoknak van önálló nyelvük, de hazánkban csak néhányuk beszéli még. Az elnök hozzátette, természetesen az országos ruszin elnök, és a szegedi elnök is beszéli anyanyelvét.
– Az én felmenőim 300 évvel ezelőtt Sárospatakra, majd Sátoraljaújhelyre költöztek. Én Miskolcon születtem, de már jó 15 éve Gyöngyösön élek. Nehéz kérdés a nyelvünk ismerete, mert néhány általános iskolát leszámítva az egész világon egyetlen ruszin nyelvű középiskola található, mégpedig a vajdasági Bácskeresztúron. A török hódoltság megszűnésével rengeteg ruszin költözött anno a Vajdaságba. Bácskeresztúr környékén mintegy 16 ezer fős ruszin közösség él, épp ezen a nyáron jártunk náluk. Ha alig van alapfokú- és középiskolánk, úgy elég nehéz nemzeti egységet kialakítani. Ez évszázados problémánk. Magam a közelmúltban csatlakoztam egy ruszin nyelvtanfolyamhoz – fejtette ki Hancsárik Zsolt.
A magyarokkal évszázadok óta jó kapcsolatot ápolnak
Az elnök arról is beszélt, hogy nagyon fontos összetartó erő a nyelv, de fontos a kultúra, a hagyomány és a vallás is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A ruszinok alapvetően a görögkatolikusok, de az ukrán területeken sokan áttértek az ortodox hitre. Mivel sokunk házastársa, így az én feleségem is római katolikus, eljárunk a katolikus misékre is. A ruszin mindig is egy vendégszerető nép volt, ugyanakkor egy viszonylag zártabb közösség is. Akiket befogadnak, megszeretnek, azokkal nagyon jó kapcsolatokat ápolnak, mint például a magyarokkal évszázadok óta. Akiket viszont nem fogadnak el, mint például az ukránok esetén, ott azért tudnak falakat húzni maguk köré. A ruszin konyha, öltözködés, hagyományok tekintetében évről-évre bemutatkozunk Gyöngyösön a kulturális napunkon, ami idén augusztus 30-án lesz – emelte ki az elnök.
II. Rákóczi Ferenc: gens fidelissima
A magyarokhoz fűződő jó viszonynak is köszönhetően a ruszinok II. Rákóczi Ferenc első szavára beálltak a zászlaja alá harcolni a szabadságharc 1703-as megkezdésekor, és a legvégsőkig kitartottak a fejedelem mellett. Rákóczi ezért a gens fidelissima, azaz a leghűségesebb nép elnevezéssel illette őket. Hancsárik Zsolt elmondta, hogy itt-ott még ma is élő hagyomány a ruszin családoknál, hogy tiszteletből, vacsorára plusz terítéket a fejedelem számára is elhelyeznek az asztalukon.
– A ruszinok történelmileg a magyarokkal nagyon jó kapcsolatot ápoló nemzet a keleti határvidéken. Semmi közünk egyébként az ukránokhoz vagy az oroszokhoz. A tavaly októberben átvett elnökség során a fő feladatomnak azt tekintem, hogy tegyük végre tisztába, kik a ruszinok, mert még sok a tévhit – összegezte Hancsárik Zsolt.
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Eddig nem látott fotók láttak napvilágot a hevesi celeb esküvőjéről