1 órája
Több ezer magyar turistát érinthet a maratoni sztrájk – listán a repterek, ahová most nem repülnénk
Pénteken kezdődött a Ryanair spanyol földi kiszolgálójának háromnapos sztrájkja, amely a legforgalmasabb spanyol repülőtereket érinti. A tiltakozás a Ryanair Madridba, Barcelonába, Malagába, Palma de Mallorcába, Alicantébe és Tenerifébe tartó járatokat is érinti, ezért a légitársaság arra kéri az utasokat, hogy ellenőrizzék a járataikkal kapcsolatos információkat.
A nyári szezon egyik legforgalmasabb hétvégéjén, augusztus 15-én megkezdődött a a Ryanair spanyolországi földi személyzetének első háromnapos sztrájkja, amely várhatóan zavarokat okozhat a check-in, poggyászkezelés és beszállítás terén – szúrta ki a Világgazdaság.
A Ryanair leányvállalatának dolgozói sztrájkolnak
A spanyolországi sztrájkot a Munkavállalók Szakszervezete (UGT) hirdette meg a Ryanair-csoporthoz tartozó Azul Handlingnél a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt. Az Azul Handling, a Ryanair spanyolországi partnere és leányvállalata, több spanyol repülőtéren végzi a légitársaság földi kiszolgálását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A poggyászkezelésért és járatindításért felelős dolgozók első alkalommal péntektől három napig sztrájkoltak – augusztus 15-én, 16-án és 17-én –, három idősávban: reggel 5-től 9 óráig, délben 12-től 15 óráig, valamint este 21-től 23.59-ig. Ezt követően a sztrájk minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódik 2025. december 31-ig.
A szakértők szerint a nap folyamán ismétlődő munkabeszüntetések miatt a késések felhalmozódhatnak, így a sztrájkidőn kívüli járatokat is érinthetik a fennakadások.
A sztrájk Spanyolország tizenkét legforgalmasabb repülőterét érinti. Ezek közé tartoznak olyan fontos üdülőhelyek, mint
- Madrid,
- Barcelona,
- Malaga,
- Palma de Mallorca,
- Girona,
- Valencia,
- Sevilla,
- Alicante,
- Ibiza,
- Tenerife, valamint
- Lanzarote
- és Santiago de Compostela.
Ezekre a repülőterekre érkező vagy onnan induló utasoknak kell a legnagyobb fennakadásokra számítaniuk. Bár a sztrájk célja a Ryanair saját működésének nehezítése, az ugyanazokat a repülőtéri létesítményeket használó más légitársaságok is érezhetik majd a közvetett hatásokat, különösen a poggyászkezelés, a kapuk üzemeltetése és a repülőgépek fordulóideje tekintetében – vélik egyes nemzetközi szakemberek.
A sztrájk Nagyboldogasszony napjának hosszú hétvégéjén kezdődött, ami Spanyolország egyik csúcsidőszaka az utazások terén. Ebben az időszakban országszerte mintegy 28 ezer járat indult vagy érkezett, mivel sok spanyol ekkor tért vissza nyaralásából, emellett nagy számban érkeztek külföldi látogatók is.
Jár kártérítés, ha késik a gépünk?
Az El País spanyol napilap azt írja, kompenzáció nem mindig jár, mivel a földi személyzet sztrájkja rendkívüli körülménynek számít. A sztrájk okozta késésekért tehát csupán bizonyos esetekben igényelhető készpénzes kártérítés, de a Ryanairnek ettől függetlenül gondoskodnia kell az utasokról a fennakadás miatt. Ha a várakozás több mint két óra, ételt és italt kell biztosítaniuk, éjszakai késések esetén pedig a légitársaságnak biztosítania az utasok szállodai elhelyezését. Fontos tudni, hogy ezeket a kéréseket közvetlenül a repülőtéren vagy a Ryanair támogatási csatornáin keresztül kell intézni.
Magyar utasok ezreit érintheti a tiltakozáshullám
A sztrájk a következő hetekben, hónapokban akár magyar utasok ezreinek okozhat gondot, hiszen legalább napi háromszor indulnak járatok ezekre a spanyol repterekre.
Egyelőre járattörlésekről nem érkezett információ, de ez sem elképzelhetetlen. Július elején a francia légi irányítók kétnapos sztrájkja idején a Ryanair több mint 170 járatot törölt, több mint 30 ezer utas nyaralási terveit veszélyeztetve.
Azoknak az utazóknak, akik a nyár utolsó heteiben Ryanair-járattal indulnának Spanyolországba, érdemes számítaniuk az esetleges fennakadásokra, és a későbbiekben is érdemes figyelemmel kísérniük a helyzetet, hiszen a sztrájk akár az év végéig is folytatódhat. A Ryanair pénteki közleménye szerint az érintett utasokat e-mailben és SMS-ben is tájékoztatják a járatuk státuszáról. A légitársaság ugyanakkor azt javasolja, hogy mindenki saját maga is ellenőrizze a járataival kapcsolatos információkat a hivatalos weboldalon vagy alkalmazásban, mivel a sztrájk miatt késések és esetleges járattörlések előfordulhatnak.
Korábban beszámoltunk róla, hogy alacsonyan szálltak a fekete helikopterek Eger felett. Beindult a találgatás, miért jöhettek:
Alacsonyan szálló fekete helikopterek Egernél! Beindult a találgatás, miért jöhettek
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Az egri egyetem is megemlékezett Spitzmüller Zsoltról, a cserépfalui terepfutó versenyen elhunyt kollégájukról