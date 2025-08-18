Több ezer magyar turistát érinthet a maratoni sztrájk – listán a repterek, ahová most nem repülnénk

A nyári szezon egyik legforgalmasabb hétvégéjén, augusztus 15-én megkezdődött a a Ryanair spanyolországi földi személyzetének első háromnapos sztrájkja, amely várhatóan zavarokat okozhat a check-in, poggyászkezelés és beszállítás terén – szúrta ki a Világgazdaság.

A Ryanair is késésekre és esetleges járattörlésekre számít.

Forrás: Faludi Imre/MTI

A Ryanair leányvállalatának dolgozói sztrájkolnak

A spanyolországi sztrájkot a Munkavállalók Szakszervezete (UGT) hirdette meg a Ryanair-csoporthoz tartozó Azul Handlingnél a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt. Az Azul Handling, a Ryanair spanyolországi partnere és leányvállalata, több spanyol repülőtéren végzi a légitársaság földi kiszolgálását.

A poggyászkezelésért és járatindításért felelős dolgozók első alkalommal péntektől három napig sztrájkoltak – augusztus 15-én, 16-án és 17-én –, három idősávban: reggel 5-től 9 óráig, délben 12-től 15 óráig, valamint este 21-től 23.59-ig. Ezt követően a sztrájk minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódik 2025. december 31-ig.

A szakértők szerint a nap folyamán ismétlődő munkabeszüntetések miatt a késések felhalmozódhatnak, így a sztrájkidőn kívüli járatokat is érinthetik a fennakadások.

A sztrájk Spanyolország tizenkét legforgalmasabb repülőterét érinti. Ezek közé tartoznak olyan fontos üdülőhelyek, mint

Madrid,

Barcelona,

Malaga,

Palma de Mallorca,

Girona,

Valencia,

Sevilla,

Alicante,

Ibiza,

Tenerife, valamint

Lanzarote

és Santiago de Compostela.

Ezekre a repülőterekre érkező vagy onnan induló utasoknak kell a legnagyobb fennakadásokra számítaniuk. Bár a sztrájk célja a Ryanair saját működésének nehezítése, az ugyanazokat a repülőtéri létesítményeket használó más légitársaságok is érezhetik majd a közvetett hatásokat, különösen a poggyászkezelés, a kapuk üzemeltetése és a repülőgépek fordulóideje tekintetében – vélik egyes nemzetközi szakemberek.

A sztrájk Nagyboldogasszony napjának hosszú hétvégéjén kezdődött, ami Spanyolország egyik csúcsidőszaka az utazások terén. Ebben az időszakban országszerte mintegy 28 ezer járat indult vagy érkezett, mivel sok spanyol ekkor tért vissza nyaralásából, emellett nagy számban érkeztek külföldi látogatók is.