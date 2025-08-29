Bezár az ikonikus egri fagyizó – sokan búcsúznak kedvencüktől

A családi tradíciót ápoló cukrászda évtizedeken át szolgálta ki vendégeit minőségi fagylaltokkal, ám a gazdasági körülmények miatt most kénytelenek lehúzni a rolót. A tulajdonosok ugyanakkor azt ígérik, ha lehetőség nyílik rá, folytatják a sárvári fagyi hagyományát.

Bezár a Sárvári Cukrászda. Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Kedves Vendégeink! Sajnálattal tudatjuk veletek hogy üzletünket bezárni kényszerülünk. A Kossuth Lajos utcában, ahol már évtizedek óta minden nyáron minőségi fagylaltokkal vártunk benneteket megszűnik az üzletünk. Még nem tudjuk hol és mikor fogunk újranyitni, ha a gazdasági körülmények és a lehetőségeink megengedik természetesen folytatjuk a családi tradíciót hogy ne maradjatok Sárvári fagyi nélkül. Szeptember első hetében még nyitva vagyunk. A készlet erejéig szeretettel várunk Benneteket! – számolt be a rossz hírről az egri Sárvári Cukrászda hivatalos Facebook-oldalán.

Az egriek sajnálják a Sárvári Cukrászda megszűnését

– Sajnálom. Ettem itt fagyit 1 Ft vagy 0,50 fillérért attól függően mennyit találtam iskolás koromban a zsebemben – írta a fagyizó bejegyzése alá az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló szerint meg kellene menteni a cukrászdát:

– Nagyon szomorú, nagyon sajnálnánk, ha nem nyitnának ki valahol, hiszen gyerekkorunktól szerettük, sőt a régi idők egyedi fagyiját sem felejtettük el.Nagyon szomorúan olvastam. Minden jó hely bezár valamilyen oknál fogva......nagy kár lenne, ha nem nyitnának meg valahol, az öreg Sárvári Kálmán cukrászdáját nem lehet megszüntetni, tovább kell vinni valahol....valahogy. Ódrynak is vége lett. Itt legalább tovább vitték a lánya, az unokája és mi örömmel konstatáltuk. Vigyék tovább az öreg örökségét, nagyon szépen kérjük, találjanak valami megoldást. Kívánom, hogy sikerüljön – írta.

Nem először került nehéz helyzetbe a Sárvári, 2023-ban szintén a bezárás szélére sodródtak, mert nem tudták kifizetni a magas számlákat: