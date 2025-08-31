Ikonikus fagylaltozó zár be Egerben - a Sárvári titkaiba az utolsó pillanatban nyerhettünk bepillantást +fotók

Mint korábban hírül adtuk, szeptember első hetében végleg bezárja kapuit Eger egyik legpatinásabb és legismertebb ékköve, a Sárvári Cukrászda. A csaknem százéves múltra visszatekintő cukrászda nem csupán egy hely, hanem egy örökség is: a mesterség szeretete és tudása generációról generációra szállt tovább a családban. Detkovics Edit tulajdonos egy rövid időre beavatott bennünket a fagylaltkészítés művészetébe, megosztotta velünk a szakma szépségeit, és mesélt a cukrászda gazdag történelméről is.

A törzsvendégek szerint a Sárvári egy dinasztia volt

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A Sárvári Cukrászda története 1927-ben kezdődött, amikor Sárvári Kálmán megnyitotta fagylaltozóját, ahol házi tejből és friss gyümölcsből készítette fagylaltjait. 1937-ben költözött jelenlegi helyére, a Kossuth utcába, ahová a környékbeli falvakból házi alapanyagokat hoztak. Sárvári Kálmán szenvedélyesen szerette mesterségét, munkáját számos elismeréssel jutalmazták, többek között 1939-ben miniszteri dicséretben részesült. Az 1954-es államosításkor mindenét elveszítette, de kitartása és szakmaszeretete révén újraépítette az üzletet. 1979-ben bekövetkezett haláláig gondoskodott róla, hogy tudását továbbadja, így a cukrászda családi kézben maradva több generáción át szolgálta Eger lakóit - olvashatjuk Sárvári Cukrászda honlapján.

A cukrászda jelenlegi tulajdonosával, Sárvári Kálmán dédunokájával, Detkovics Edittel beszélgettünk, aki számára a cukrászat nem csupán mesterség, hanem valódi szenvedély. Mint mesélte, minden édességet kizárólag természetes alapanyagokból készítenek – legyen szó a karamellfagyihoz főzött házi karamellszószról vagy a friss gyümölcsökről, amelyeket megbízható termelőktől szereznek be.

Edit számára a legnagyobb örömet az jelenti, amikor látja, ahogy a gyerekek arcán boldogság tükröződik az első kanál fagyi után – amikor az íz élménye őszinte mosolyt csal az arcukra.

A karamellfagyi igazi kincsnek számít náluk – és akárcsak a többi finomság, ez is kizárólag természetes alapanyagból, cukorból készül. Egy adaghoz egyszerre nyolc kilogramm cukrot pirítanak meg, majd fokozatosan hozzáadják a vajat. Ennek a fagyinak az elkészítése szinte már egy rituálé. Hajnalban kezdjük a főzést, mert a nyári melegben könnyen kifutna az üstből. A hagyomány pedig tovább él: az ükunoka ma már nemcsak a karamellfagyit tudja elkészíteni, hanem a cukrászda teljes fagylaltkínálatát is

- osztotta meg a tulajdonos.