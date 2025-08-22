Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt

Az egyik népszerű egri Facebook csoportban tettek közzé egy olyan bejegyzést, ami elsőre semmiségnek tűnhet. A mai világban azonban szinte nagyítóval kell keresni azokat a helyzeteket, amikor egy számunkra ismeretlen ember udvariasan, kedvesen és segítőkészen áll hozzánk.

Jó érzés, hogy még mindig vannak segítőkész emberek a mindennapokban

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Csütörtökön az egri Agria Park dm üzletében történt az eset. A bejegyzés írójának a szatyra kiszakadt, amely telis-tele volt korábban megvásárolt termékekkel. Azonnal a segítségére sietett egy hölgy és összeszedte a szétszóródott árukat.

Annyira jó érzés ilyen segítőkész jó emberekkel találkozni. Bár egy ilyen helyzet senkinek nem kellemes, ilyenkor látszik, hogy nem veszett még ki az emberi jóság.

- írja a posztoló.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Komment ugyan nem érkezett, cserébe rengeteg reakciót kapott a kedves üzenet.