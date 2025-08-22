augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hála

1 órája

Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt

Címkék#segítőkész#dm#vásárlás#Agria Park

Vásárolni indult az egri hölgy, de nem sejtette hogy ez történik vele.

Heol.hu

Az egyik népszerű egri Facebook csoportban tettek közzé egy olyan bejegyzést, ami elsőre semmiségnek tűnhet. A mai világban azonban szinte nagyítóval kell keresni azokat a helyzeteket, amikor egy számunkra ismeretlen ember udvariasan, kedvesen és segítőkészen áll hozzánk. 

Jó érzés, hogy még mindig vannak segítőkész emberek a mindennapokban
Jó érzés, hogy még mindig vannak segítőkész emberek a mindennapokban
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Csütörtökön az egri Agria Park dm üzletében történt az eset. A bejegyzés írójának a szatyra kiszakadt, amely telis-tele volt korábban megvásárolt termékekkel. Azonnal a segítségére sietett egy hölgy és összeszedte a szétszóródott árukat. 

Annyira jó érzés ilyen segítőkész jó emberekkel találkozni. Bár egy ilyen helyzet senkinek nem kellemes, ilyenkor látszik, hogy nem veszett még ki az emberi jóság.

- írja a posztoló. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Komment ugyan nem érkezett, cserébe rengeteg reakciót kapott a kedves üzenet. 

Legutóbb arról írtunk, hogy egy váratlan műszaki hiba miatt ragadt le két család Szarvaskőnél, de egy egri vállalkozó gyors és önzetlen segítsége mindent megváltoztatott. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu