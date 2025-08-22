1 órája
Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt
Vásárolni indult az egri hölgy, de nem sejtette hogy ez történik vele.
Az egyik népszerű egri Facebook csoportban tettek közzé egy olyan bejegyzést, ami elsőre semmiségnek tűnhet. A mai világban azonban szinte nagyítóval kell keresni azokat a helyzeteket, amikor egy számunkra ismeretlen ember udvariasan, kedvesen és segítőkészen áll hozzánk.
Csütörtökön az egri Agria Park dm üzletében történt az eset. A bejegyzés írójának a szatyra kiszakadt, amely telis-tele volt korábban megvásárolt termékekkel. Azonnal a segítségére sietett egy hölgy és összeszedte a szétszóródott árukat.
Annyira jó érzés ilyen segítőkész jó emberekkel találkozni. Bár egy ilyen helyzet senkinek nem kellemes, ilyenkor látszik, hogy nem veszett még ki az emberi jóság.
Komment ugyan nem érkezett, cserébe rengeteg reakciót kapott a kedves üzenet.
