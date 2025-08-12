augusztus 12., kedd

40 éve együtt

2 órája

Már a szüleik is együtt táboroztak évtizedekkel ezelőtt

Immár 40 éve közösen töltenek néhány napot a vakációból Detk és Sepsibodok iskolásai. A sepsibodoki táborban a most ott üdülő gyerekek szülei töltötték együtt az időt harminc évvel ezelőtt.

Szabó István

Immár 40 éve táboroznak együtt a detki és sepsibodoki diákok, ma már a 30 éve együtt táborozók gyermekei nyaralnak közösen. Dr. Vona-Túri Diána, a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója arról számolt be portálunknak, hogy idén a romániai település volt a helyszíne július 23-án kezdődött közös vakációzásnak.

– Az első napunkon érintettük Királyhágót, Bánfihunyadot, a Tordai-hasadékot és Petőfi körtefáját. Bodoki vacsoránk után az Oltszemi kastélyban foglaltuk el a szállásunkat. Ezután a Hargita megye legdélebbi csücskében lévő természeti csodákat kerestük fel. A Csomád- hegység vulkáni kráterében kialakult Szent-Anna tavat látogattuk meg, majd a szomszédos kráterben létrejött 7 méter vastag Mohos tőzegmohaláp tengerszemeit tekintettük meg, annak maradványfajaival. A természeti kincsek mellett természetesen a társadalmi értékek is fókuszba kerültek. Sepsiszentgyörgyön a megyei könyvtár elől indultunk városnéző vonattal, mely egészen Sugásfürdőig vitt minket, ahol a vulkáni gázok jótékony hatását tapasztalhattuk meg az erdei mofettában. Egy helyi kézműves jurtájában kézműves tárgyakat keszítettünk választékos módszerekkel. Az erdélyi hagyományoknak is nyomába eredtünk, melynek első állomása Eresztevény volt, ahol megnéztük Gábor Áron emlékművét és a tiszteletére állított kopjafa erdőt. Kézdivásárhely nevezetességei után a céhesek múzeumába látogattuk, majd a csernátoni skanzenben tettünk egy időutazást – foglalta össze dr. Vona-Túri Diána.

A sepsibodoki táborban a most üdülő diákok szülei is együtt vakációztak 30 évvel ezelőtt

Az igazgató kiemelte, a közös táborok célja, hogy a magyarországi diákok és a határon túli magyar gyerekek megismerjék egymás hagyományait, kultúráját és természeti értékeit. 

– Már a tavalyi tábor is különleges élmény volt számomra, hiszen annak az egykori lánynak a gyermeke táborozott Detken az én gyermekemmel, akivel pontosan 30 évvel azelőtt én is együtt táboroztam Sepsibodokon. Akkor bele sem gondoltunk abba, hogy majd a gyermekeink is találkozni fognak, és ennek a csodálatos testvérkapcsolatnak ők is egy fontos láncszemei lesznek, úgy, mint akkor mi voltunk. És most mindez a valóság. Az eltelt évtizedek alatt egyébként erdélyi és detki családok alakítottak ki életre szóló kapcsolatokat – fogalmazott dr. Vona-Túri Diána.



 

