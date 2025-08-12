augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőző!

1 órája

Újabb skarlátos betegek Hevesben, így alakul a fertőzöttek szám

Címkék#skarlát#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#tünetek

Az elmúlt hetek adatai alapján megnéztük, hogyan alakult a skarlátos megbetegedések száma Heves vármegyében. Az eredmények némi változást mutatnak.

Heol.hu

A skarlát, bár ma már ritkábban fordul elő, továbbra is jelen van a fertőző betegségek között. Érdemes időről időre áttekinteni, hogyan változik a megbetegedések száma egy-egy területen, hogy képet kapjunk a járványügyi helyzetről. Ezúttal a vármegye legfrissebb, 28–31. heti adatait vizsgáltuk meg, hogy megtudjuk, nőtt-e a skarlátos esetek száma az elmúlt hetekben.

skarlát, növekedés, statisztikák
Az elmúlt 4 hétben 7 skarlátos beteget diagnosztizáltak 
Forrás:  MW

Stagnál a skarlátos betegek száma

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint a vármegyében a 28. héten 3 skarlátos beteget jelentettek. A 29. és 30. héten 1-1, a 31. héten pedig 2 beteget regisztráltak. Így összesen hét beteg került nyilvántartásba a vizsgált időszakban. Az adatok alapján a megbetegedések száma nem mutat jelentős emelkedést, mindössze egy esetnyi növekedés volt tapasztalható a vizsgált hetek között. 

A skarlát általában gyerekeket érintő fertőző betegség, melynek kezelése ma már jól megoldott, ezért a jelenlegi számok alapján különösebb változás vagy aggodalom nem indokolt. Korábbi cikkünkben megírtuk, mik a skarlát fertőzés tünetei.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu