Újabb skarlátos betegek Hevesben, így alakul a fertőzöttek szám

A skarlát, bár ma már ritkábban fordul elő, továbbra is jelen van a fertőző betegségek között. Érdemes időről időre áttekinteni, hogyan változik a megbetegedések száma egy-egy területen, hogy képet kapjunk a járványügyi helyzetről. Ezúttal a vármegye legfrissebb, 28–31. heti adatait vizsgáltuk meg, hogy megtudjuk, nőtt-e a skarlátos esetek száma az elmúlt hetekben.

Az elmúlt 4 hétben 7 skarlátos beteget diagnosztizáltak

Forrás: MW

Stagnál a skarlátos betegek száma

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint a vármegyében a 28. héten 3 skarlátos beteget jelentettek. A 29. és 30. héten 1-1, a 31. héten pedig 2 beteget regisztráltak. Így összesen hét beteg került nyilvántartásba a vizsgált időszakban. Az adatok alapján a megbetegedések száma nem mutat jelentős emelkedést, mindössze egy esetnyi növekedés volt tapasztalható a vizsgált hetek között.

A skarlát általában gyerekeket érintő fertőző betegség, melynek kezelése ma már jól megoldott, ezért a jelenlegi számok alapján különösebb változás vagy aggodalom nem indokolt. Korábbi cikkünkben megírtuk, mik a skarlát fertőzés tünetei.