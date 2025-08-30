Sokk a bevásárlás után: döbbenetes élőlény bújt elő a salgótarjáni szatyorból

Felrobbant egy Facebook-bejegyzés az elmúlt órákban, amelyben arról számolt be valaki, hogy az egyik salgótarjáni boltban vasárolt és egy váratlan vendéggel találkozott a szatyrában.

Papírszatyorban vitte a veszélyes állatot, nem is sejtette mit vásárolt

Forrás: Bama.hu

Bejegyzéséből kiderül, hogy egy szép, méretes skorpiónak adtak otthont. Ezek az állatok ritkán bukkanak fel itthon, inkább homokos vagy köves talajokon, trópusi vagy szubtrópusi környezetben élnek, valamiért mégis Nógrád egyik településén nyaralt.

A Nool.hu közzétette a képet is, amin a hazavitt állat látható.