1 órája
Sokk a bevásárlás után: döbbenetes élőlény bújt elő a salgótarjáni szatyorból
Egy nő arról számolt be, hogy bevásárlása során azt is vett, amit nem akart. Salgótarjánban egy veszélyes állat dugta ki fejét egy bevásárlószatyorból.
Felrobbant egy Facebook-bejegyzés az elmúlt órákban, amelyben arról számolt be valaki, hogy az egyik salgótarjáni boltban vasárolt és egy váratlan vendéggel találkozott a szatyrában.
Bejegyzéséből kiderül, hogy egy szép, méretes skorpiónak adtak otthont. Ezek az állatok ritkán bukkanak fel itthon, inkább homokos vagy köves talajokon, trópusi vagy szubtrópusi környezetben élnek, valamiért mégis Nógrád egyik településén nyaralt.
A Nool.hu közzétette a képet is, amin a hazavitt állat látható.
