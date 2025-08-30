augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

1 órája

Sokk a bevásárlás után: döbbenetes élőlény bújt elő a salgótarjáni szatyorból

Címkék#bolt#veszélyes#szatyor

Egy nő arról számolt be, hogy bevásárlása során azt is vett, amit nem akart. Salgótarjánban egy veszélyes állat dugta ki fejét egy bevásárlószatyorból.

Heol.hu

Felrobbant egy Facebook-bejegyzés az elmúlt órákban, amelyben arról számolt be valaki, hogy az egyik salgótarjáni boltban vasárolt és egy váratlan vendéggel találkozott a szatyrában.

Papírszatyorban vitte a veszélyes állatot, nem is sejtette mit vásárolt
Papírszatyorban vitte a veszélyes állatot, nem is sejtette mit vásárolt
Forrás: Bama.hu

Bejegyzéséből kiderül, hogy egy szép, méretes skorpiónak adtak otthont. Ezek az állatok ritkán bukkanak fel itthon, inkább homokos vagy köves talajokon, trópusi vagy szubtrópusi környezetben élnek, valamiért mégis Nógrád egyik településén nyaralt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Nool.hu közzétette a képet is, amin a hazavitt állat látható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu