Holtan találták a futóversenyen eltűnt Spitzmüller Zsoltot

Vasárnap több ízben is beszámoltunk arról, hogy Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli augusztus 16-án, szombaton eltűnt a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében. Utolsóként a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője megkeresésünkre azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után. Azt is elmondta, a gondot a meleg okozhatta, mert egyébként Zsolt egy kiválóan felkészült futó.

Spitzmüller Zsolt sajnos elhunyt Fotó: Facebook

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették.

Mostanra kiderült, elhunyt. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Zsoltra Cserépfalu határában találtak rá holtan. Hozzátette, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.