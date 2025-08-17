augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Holtan találták a futóversenyen eltűnt Spitzmüller Zsoltot

Címkék#Cserépfalu#Spitzmüller Zsolt#futó

Véget ért a kutatás, sajnos szomorú hír érkezett a Cserépfalu közelében eltűnt futóról. Spitzmüller Zsolt elhunyt, a falu határában találták meg.

Heol.hu

Vasárnap több ízben is beszámoltunk arról, hogy Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli augusztus 16-án, szombaton eltűnt a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében. Utolsóként a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője megkeresésünkre azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után. Azt is elmondta, a gondot a meleg okozhatta, mert egyébként Zsolt egy kiválóan felkészült futó.

Spitzmüller Zsolt sajnos elhunyt Fotó: Facebook
Spitzmüller Zsolt sajnos elhunyt Fotó: Facebook

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették.

Mostanra kiderült, elhunyt. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Zsoltra Cserépfalu határában találtak rá holtan. Hozzátette, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu