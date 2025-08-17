augusztus 17., vasárnap

eltűnt

2 órája

Küzdött a meleggel Spitzmüller Zsolt, de nagy tempóban haladt a cél felé

Címkék#hollét#Spitzmüller Zsolt#Cserépi Trapp

Végigkutatták érte a szombat estét és hajnalt, vasárnap is keresik az eltűnt futót. Spitzmüller Zsoltról Lillafüred könyékéről érkezett bejelentés.

Heol.hu

Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli, egy tapasztalt és jól felkészült terepfutó, aki augusztus 16-án, szombaton eltűnt a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében. Utolsóként a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett, írtuk meg. A férfi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa. A rendőrség körözést adott ki a megtalálására, és a keresésben a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok, önkéntesek és civilek is részt vesznek.

Küzdött a meleggel valószínűleg Spitzmüller Zsolt, de haladt a cél felé Fotó: Facebook
Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője megkeresésünkre azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után, drónnal, kutyákkal, crossmotorokkal, átnézték a meredélyeket, mindent megtettek. A keresés vasárnap is tart, melyet a reggeli esőzés nehezített.
– Ez egyébként egy könnyű-közepes pályának mondható. A gondot a meleg okozhatta, de a szervezők erre is gondosan ügyeltek, plusz frissítő pontokat állítottunk fel, a célban hideg, jeges üdítőkkel, dinnyével vártuk a versenyzőinket. Zsoltot személyesen nem ismerem, de azt tudom, hogy egy erős, tapasztalt futó, aki 50 kilométereket fut többnyire, s akinek ez a táv edzésjellegű.

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztettük. A gond még, hogy nem vitt magával mobiltelefont, ez is nehezíti a megtalálását – mondta Molnár Norbert.

Időközben a család részéről Lukács Laura megosztotta, nemrég érkezett Lillafüredről bejelentés a rendőrséghez: láttak egy hozzá hasonló férfit. A család és a szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Zsolt hollétéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget vagy a verseny szervezőit. A keresés továbbra is folyamatban van, és minden segítségre szükség van.

 

 

