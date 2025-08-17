augusztus 17., vasárnap

Gyász

1 órája

Az egri egyetem is megemlékezett Spitzmüller Zsoltról, a cserépfalui terepfutó versenyen elhunyt kollégájukról

Címkék#Spitzmüller Zsolt#gyász#EKKE

Cserépfalunál tűnt el még szombaton. Spitzmüller Zsoltra vasárnap találtak rá holtan, az egyetem is búcsúzik tőle.

Heol.hu

Vasárnap sok hírünk egy dolog körül forgott, Spitzmüller Zsolt eltűnésével többször foglalkoztunk. Mint írtuk, Zsolt szombaton eltűnt Cserépfalunál, a Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára. Később azt is megtudtuk, hogy a faluba leért, a kamera rögzítette. A szervezők részéről azt mondták, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után, aki erős, tapasztalt futó volt, de az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, s 600 méterrel a cél előtt vesztették el.

Spitzmüller Zsolt szombaton tűnt el Fotó: Facebook
Spitzmüller Zsolt szombaton tűnt el Fotó: Facebook

Végül megtalálták, de sajnos elhunyt. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Zsoltra Cserépfalu határában találtak rá holtan.

Spitzmüller Zsolt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégája volt, az intézmény közösségi oldalán búcsúzik tőle.
– Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy egyetemünk Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának szeretett kollégája, Dr. Spitzmüller Zsolt elhunyt. Életével, munkájával és személyiségével közösségünk fontos tagja volt, hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük, gondolatban osztozva családja és szerettei fájdalmában – írják.

 

 

