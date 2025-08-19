1 órája
„Elsírtam magam” – Megtörten nyilatkozott Spitzmüller Zsolt halála után a főszervező
Mély megrendüléssel gyászolja családja azt a terepfutót, aki a hétvégi versenyen tűnt el, majd holtan került elő. Spitzmüller Zsolt a verseny során letért a kijelölt útvonalról, az esetről Molnár Norbert főszervező a Borsnak nyilatkozott
Spitzmüller Zsolt szombaton eltűnt Cserépfalunál, a Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, vasárnap holtan találtak rá. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára gyakorlott, jó fizikummal rendelkező sportolónak számított. Augusztus 16-án, szombaton délelőtt semmi nem utalt rá, hogy amennyiben az esküvőjére készülő versenyző részt vesz a megmérettetésen, baj lehet. Ismeretlen okokból azonban letért a meghatározott útvonalról - olvasható a BorsOnline oldalán.
Molnár Norbert, a verseny főszervezője nyilatkozott a Borsnak: egyelőre képtelen feldolgozni a tragédiát.
Az az igazság, hogy folyamatosan a történtekre gondolok, és többször elsírtam magamat. A keresésben a rendőrség és a katasztrófavédelem mellett civil csoportok, illetve mi is részt vettünk. Zsolt családjával, a menyasszonyával és a szüleivel is találkoztam. Belegondolni is fájdalmas, hogy még én próbáltam őket megnyugtatni, hogy nem lesz semmi probléma. Ennek ellenére holtan került elő a szerettük
– fogalmazott a szervező, aki maga is gyakorlott futó.
Spitzmüller Zsolt gyakorlott versenyzőnek számított
A sportoló halála után rögtön megindultak a találgatások az internetes fórumokon. Egyesek szerint a tragédiához hozzájárulhatott a szombati kánikula.
Természetesen mindenben alkalmazkodtunk az időjáráshoz, amikor a verseny megtartása mellett döntöttünk. A résztvevők számára jeget, vizet, alkoholmentes sört és izotóniás italt, illetve aszalt gyümölcsöket is biztosítottunk
– mondta Norbert, és hozzátette: a versenyzők maguknál is tartottak folyadékot táskában, vagy nyakba akasztható flaskában. Az útvonal egy része természeti területre esett, egy másik pedig a falura. A településen több kút is a futók rendelkezésére állt, hogy szükség esetén megmosakodhassanak, hogy azzal is hűsítsék magukat. Az eddigi adatok szerint azt tudni lehet, hogy a versenyző futás közben betért a faluba, aztán el is hagyta azt.
A szervezők szerint Zsolt ismerte a terepet, hiszen egy héttel a verseny előtt már bejárta az útvonalat. Spitzmüller egy barátjával futott közösen. A társa mögötte foglalt pozíciót, majd egy idő után felkiáltott: „eltűnt a srác a szemem elől!” A Bors információi szerint Zsoltot végül egy önkéntesekből álló csoport találta meg.
