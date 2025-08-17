Ez okozhatta Spiztmüller Zsolt halálát egy orvos szerint

A hét utolsó napján sajnálatos módon Spiztmüller Zsolt uralta a híreket. Ő az a futó, aki szombaton eltűnt a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében. Utolsóként a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője megkeresésünkre azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után. Azt is elmondta, a gondot a meleg okozhatta, mert egyébként Zsolt egy kiválóan felkészült futó.

Spiztmüller Zsolt szombaton tűnt el, vasárnap holtan találtak rá Fotó: Facebook

Sajnos kora délután kiderült, Zsolt elhunyt. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Zsoltra Cserépfalu határában találtak rá holtan. Hozzátette, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak, a haláleset körülményeit a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálja. Spitzmüller Zsolt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégája volt, az intézmény is búcsúzik tőle.

Ez okozhatta Spiztmüller Zsolt halálát

A Tények a helyszínen járt. Csendes Péter polgármester azt nyilatkozta, a volt válogatott futó nagyon jó kondícióban érkezett a versenyre, ezelőtt egy héttel a távot már végigfutotta. Losonczi József, az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport vezetője hozzátette, telefon nem volt nála, a GPS nyomkövető órája lemerült, a cél előtt pár száz méterrel veszett el. A futót a Bethlen utcában látták utoljára, valamiért letért a kijelölt útról.

– Elvétette az útirányt, egy utcával hamarabb kanyarodott le – tette hozzá.

Végül a falu határában találták meg, egy domb túloldaláról került elő a holtteste. A Tényeknek nyilatkozó orvos szerint ionpótlás mellett is meggondolandó, hogy ekkora hőterhelés mellett, mely aznap volt, mennyi fizikai terhelést engedhet meg magának akár egy sportoló is. Véleménye szerint hőgutát kaphatott, ritmuszavarok léphettek fel, esetleg hirtelen szívhalál következett be.