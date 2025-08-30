augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Akár falra is mászhatnak ezentúl az ostorosiak + fotók, videó

Címkék#TOP Plusz#sportpálya#Ostoros#sportpark

Szombat délelőtt átadták Ostoros új szabadidős létesítményét, az extrém sportparkot. A parkban futásra, gördeszkázásra és falmászásra is van lehetősége a mozogni vágyóknak.

Csorba Kitti

Augusztus utolsó szombatján Ostoros fiatal és idősebb sportolói is örömmel ébredhettek, átadták az új extrém sportparkot. A gyerekek falmászásra, a futók a futópályán való mozgásra, míg a gördeszkások és bringások a pumpapályán való gyakorlásra találnak remek lehetőséget. Az eseményt dr. Pajtók Gábor nyitotta meg, kiemelve, hogy a pálya biztonságos, kamerákkal van felszerelve. Azt is hozzátette, hogy a pályát bárki szabadon, mindennap használhatja az aktív élet élvezetéhez.

extrém sportpark, Ostoros
Hivatalosan is átadták az extrém sportparkot Ostoroson, a legfiatalabbak már ki is próbálták a pályát
Fotó: Huszár Márk

Kicsiket és nagyokat egyaránt várja a sportpark

Böjt László, Ostoros polgármestere beszédében elmondta, hogy az extrém sportpálya a TOP Plusz keretein belül valósult meg, és több izgalmas elemet kínál a sportolóknak. A pályán található egy speciális kerékpáros aszfaltpálya, úgynevezett pumpa pálya, amely kezdőknek és profiknak egyaránt megfelel. Emellett egy skate park pálya is épült, amely gördeszkával, görkorcsolyával, sőt kerékpárral is használható, így a sportolás sokféle formájára ad lehetőséget. Készült továbbá egy rekortán futókör, valamint egy 16 méter hosszú mászófal 200 darab mászókővel, mely alatt rekortán burkolat biztosítja a sérülésmentes használatot.

A polgármester kiemelte, hogy 

ez a sportpark nem jött volna létre közös akarat, bátorság és hit nélkül. Köszönet illeti azokat, akik nem csak megálmodták, de végig is vitték ezt a projektet. Köszönet illeti még a támogatókat, tervezőket, kivitelezőket, az önkormányzat munkatársait, és azokat a helyi sportolókat akik hangot adtak igényeinek.

A helyi lakosok is nagyon várták már a pálya megnyitását

—A gyerekeknek rengeteget jelent ez a létesítmény. Itt találkoznak a barátokkal, nagyon jó sportlehetőség. Nagyon szeretjük a biciklit és a kismotort, szóval mi nagyon örülünk a parknak. A gyerekek eszméletlenül várták, hogy megnyisson, és használatba vehessék - mondta el kérdésünkre Brigi, akinek két kisfia elsőként próbálta ki a pumpa pályát. 

Extrém sportparkot adtak át Ostoroson

Fotók: Huszár Márk

 

