Akár falra is mászhatnak ezentúl az ostorosiak + fotók, videó

Augusztus utolsó szombatján Ostoros fiatal és idősebb sportolói is örömmel ébredhettek, átadták az új extrém sportparkot. A gyerekek falmászásra, a futók a futópályán való mozgásra, míg a gördeszkások és bringások a pumpapályán való gyakorlásra találnak remek lehetőséget. Az eseményt dr. Pajtók Gábor nyitotta meg, kiemelve, hogy a pálya biztonságos, kamerákkal van felszerelve. Azt is hozzátette, hogy a pályát bárki szabadon, mindennap használhatja az aktív élet élvezetéhez.

Hivatalosan is átadták az extrém sportparkot Ostoroson, a legfiatalabbak már ki is próbálták a pályát

Fotó: Huszár Márk

Kicsiket és nagyokat egyaránt várja a sportpark

Böjt László, Ostoros polgármestere beszédében elmondta, hogy az extrém sportpálya a TOP Plusz keretein belül valósult meg, és több izgalmas elemet kínál a sportolóknak. A pályán található egy speciális kerékpáros aszfaltpálya, úgynevezett pumpa pálya, amely kezdőknek és profiknak egyaránt megfelel. Emellett egy skate park pálya is épült, amely gördeszkával, görkorcsolyával, sőt kerékpárral is használható, így a sportolás sokféle formájára ad lehetőséget. Készült továbbá egy rekortán futókör, valamint egy 16 méter hosszú mászófal 200 darab mászókővel, mely alatt rekortán burkolat biztosítja a sérülésmentes használatot.