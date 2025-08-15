2 órája
Fürdőzni indulsz Hevesben? Kiderült, melyik strand vize a legjobb
Heves vármegyében négy kijelölt szabadvízi fürdőhely várja a nyári vendégeket. A strandok vízminősége kiváló vagy jó minősítést kapott a legutóbbi vizsgálatokon.
Heves vármegyében négy kijelölt szabadvízi strand található: Kiskörén, Tiszanána-Dinnyésháton, Sarudon és Poroszlón. Az üzemeltetés megfelelőségét a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a szezon alatt rendszeresen ellenőrzi. A Heves Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a vízvizsgálatok számát az üzemeltetési idő hossza határozza meg, ami azt jelenti, hogy a szezon előtti mintavételt követően havonta egy alkalommal új vizsgálat szükséges valamennyi fürdőhely esetében. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban végzik.
A legutolsó vízvizsgálatok eredményei szerint Kisköre, Tiszanána-Dinnyéshát, Sarud és Poroszló szabadvízi strandjainak vize megfelelő, a fürdővizek osztályozása szerint pedig az első három strandé kiváló, míg a poroszlóié jó.
Olyannyira, hogy a sarudi strand esetében a szezon utolsó napját szeptember 15-ében határozták meg, a többiénél ez augusztus 31.
Nem mindig volt ez így, a tiszanánai fürdőhely esetében volt egy kis intermezzo. Június közepén jött a hír, amiről mi is beszámoltunk, hogy bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg tilos volt fürdeni a Tiszanána-Dinnyéshát szabadvízi strandon.
Megtiltották a fürdést a népszerű Tisza-tavi strandon
Aztán Tóth József polgármester elmondta, valószínűleg a vadkacsák, s nem szennyvíz okozhatta a problémát.
Eddig nem lehet fürdeni a Tisza-tavi strandnál, ahol betiltották a csobbanást
Aztán kicsivel több mint egy hét után véget ért a tilalom, kinyithatott, és fogadhatta a vendégeket a dinnyésháti strand.
Drámai bejelentés után örömhír: Vége a tilalomnak, ismét fürödhetsz a népszerű hevesi strandon
A kormányhivatal hangsúlyozza, nemcsak a vízminőséget figyelik folyamatosan, hanem a strandok egyéb feltételeit is, így például a pihenőhelyek tisztaságát, rendezettségét, a parkosítást, az öltözők és illemhelyek állapotát, valamint az előírt egészségügyi ellátás biztosítását. Jó hír, hogy a négy Heves vármegyei természetes fürdőhely vizét a szezon végéig folyamatosan ellenőrzik.
