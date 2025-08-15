Fürdőzni indulsz Hevesben? Kiderült, melyik strand vize a legjobb

Heves vármegyében négy kijelölt szabadvízi strand található: Kiskörén, Tiszanána-Dinnyésháton, Sarudon és Poroszlón. Az üzemeltetés megfelelőségét a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a szezon alatt rendszeresen ellenőrzi. A Heves Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a vízvizsgálatok számát az üzemeltetési idő hossza határozza meg, ami azt jelenti, hogy a szezon előtti mintavételt követően havonta egy alkalommal új vizsgálat szükséges valamennyi fürdőhely esetében. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban végzik.

Volt egy hét a nyáron, amikor a Tiszanána-Dinnyésháti strand nem volt használható Fotó: Huszár Márk

A legutolsó vízvizsgálatok eredményei szerint Kisköre, Tiszanána-Dinnyéshát, Sarud és Poroszló szabadvízi strandjainak vize megfelelő, a fürdővizek osztályozása szerint pedig az első három strandé kiváló, míg a poroszlóié jó.

Olyannyira, hogy a sarudi strand esetében a szezon utolsó napját szeptember 15-ében határozták meg, a többiénél ez augusztus 31.

Nem mindig volt ez így, a tiszanánai fürdőhely esetében volt egy kis intermezzo. Június közepén jött a hír, amiről mi is beszámoltunk, hogy bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg tilos volt fürdeni a Tiszanána-Dinnyéshát szabadvízi strandon.