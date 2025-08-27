1 órája
Így trükközd ki az év végét: akár hetekre is eltűnhetsz a munkahelyről pár nap szabadsággal
Az év vége tele van lehetőségekkel a pihenésre: hosszú hétvégék, ünnepek, karácsonyi szünetek. Megmutatjuk, hogyan lehet okosan beosztani a szabadságot, hogy a lehető legtöbbet hozd ki az év utolsó hónapjaiból.
Az év utolsó negyedévében gyakran felmerül a kérdés, hogyan érdemes beosztani a szabadságokat. Októbertől január elejéig számos ünnep és hosszú hétvége ad lehetőséget a pihenésre. Ha okosan tervezzük a szabadnapokat, akár teljes hetes szabadságokat is kialakíthatunk, minimális napok felhasználásával. Összegyűjtöttük, mely hosszú hétvégéket érdemes kiegészíteni, hogy egész hetes pihenőt kapjunk.
Így érdemes beosztani a szabadságodat az év végéig
Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük az év összes munkaszüneti napját és hosszú hétvégéjét, most pedig megmutatjuk, hogyan érdemes beosztani a maradék hosszú hétvégéket és szabadnapokat.
- Október 23-24. – Októberi hosszú hétvége
Az őszi ünnep idején, ha van elegendő szabadságod, akár az egész hetet is kiveheted, így egy igazi, teljes hetes pihenőt alakíthatsz ki. Alapból is hosszú hétvége, de a megfelelő napok beiktatásával extra feltöltődést biztosíthatsz.
- December 24-31. – Karácsonyi és szilveszteri szünet
A karácsonyi ünnepek idén szerdára esnek. Ha dolgozol a december 24-i napon, érdemes a 22-23-i napokat is szabadságként beütemezni. Így a december 25-től 31-ig tartó időszakban szinte teljes hetet pihenhetsz, minimális szabadságnap felhasználásával.
- 2026. január 1-4. – Újévi hosszú hétvége
Január 1. csütörtökre esik, így ha a január 2-i napot szabadságként kiveszed, hosszú hétvégéd lehet. Akinek van elegendő szabadnapja, érdemes a két ünnep közötti napokat is beiktatni a pihenésbe, így a munkába való visszatérés kevésbé lesz stresszes.
