Színes programokkal vár a szajlai Újkenyér Piknik – Ünnepeljünk együtt augusztus 16-án!

A Szajlai Újkenyér Piknik délután 14 órakor kapunyitással és ételmustrával indul, majd Peterdi Janka előadásában hallhatunk Szent István-napi éneket. A hivatalos megnyitó után Oraveczné Safranka Eszter, az önkormányzat kulturális referense mond ünnepi beszédet.

Az idei kenyeret is megszegik a Szajlai Újkenyér Pikniken (Illusztráció)

Forrás: Németh András Péter / Szabad Föld

A délután folyamán színpadra lép többek között Nagy Krisztina Tina zenés műsorával, a Pünkösdi Rózsák Hagyományőrző Egyesület betakarási témájú bemutatójával, valamint Peterdi Janka népdalcsokorral. A kenyérszegés ünnepélyes pillanata sem marad el, ami szintén a nap egyik kiemelkedő mozzanata lesz 15 óra 50 perckor.

A látogatók betekintést nyerhetnek a bőrművesség világába Gajdics Krisztián mesterségbemutatóján, míg a Duna Művészegyüttes egy rendhagyó néprajzi órával és táncbemutatóval varázsolja el a közönséget.

A Szajlai Újkenyér Pikniken a jó hangulatról este is gondoskodnak:

Az esti tűznél 20:20-kor kezdődik a tűzgyújtás, amit újabb zenei fellépések követnek: újra hallhatjuk Nagy Krisztina Tinát, majd a Muro Jilo Band és végül a Garden Music Duo koncertjével zárul a nap.

A Szajlai Újkenyér Piknik programja

Forrás: Szajla önkormányzata

A piknik gasztronómiai kínálatában az új kenyér is főszerepet kap, amelyhez az ételeket a Terpesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Vadásztársaság, a Szajlai Szarvasok, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat és a Kamarasor csapata közösen készít el a látogatóknak. Kóstolójegyet 14 és 17 óra között lehet váltani, amely garantálja a hagyományos és ízletes falatokat.

Az esemény fő szervezője Szajla Községi Önkormányzata, de a sikeres lebonyolításhoz hozzájárulnak a helyi közösségek, támogatók, valamint a Daubner és Farkas család, továbbá a Horuczi 97 Kft. és a Hangaboo is.