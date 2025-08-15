augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kenyérszegés

1 órája

Színes programokkal vár a szajlai Újkenyér Piknik – Ünnepeljünk együtt augusztus 16-án!

Címkék#Új kenyér ünnep#kenyérszegés#program

Színes kulturális programokkal, zenés fellépőkkel, hagyományőrző bemutatókkal és ínycsiklandó kóstolóval vár mindenkit a Szajlai Újkenyér Piknik 2025. augusztus 16-án. Az egész napos rendezvény az új kenyér ünnepének méltó megidézése, ahol a közösség, a gasztronómia és a zene találkozik.

Elek Andrea

A Szajlai Újkenyér Piknik délután 14 órakor kapunyitással és ételmustrával indul, majd Peterdi Janka előadásában hallhatunk Szent István-napi éneket. A hivatalos megnyitó után Oraveczné Safranka Eszter, az önkormányzat kulturális referense mond ünnepi beszédet.

Az idei kenyeret is megszegik a Szajlai Újkenyér Pikniken
Az idei kenyeret is megszegik a Szajlai Újkenyér Pikniken (Illusztráció)
Forrás: Németh András Péter / Szabad Föld

A délután folyamán színpadra lép többek között Nagy Krisztina Tina zenés műsorával, a Pünkösdi Rózsák Hagyományőrző Egyesület betakarási témájú bemutatójával, valamint Peterdi Janka népdalcsokorral. A kenyérszegés ünnepélyes pillanata sem marad el, ami szintén a nap egyik kiemelkedő mozzanata lesz 15 óra 50 perckor.

A látogatók betekintést nyerhetnek a bőrművesség világába Gajdics Krisztián mesterségbemutatóján, míg a Duna Művészegyüttes egy rendhagyó néprajzi órával és táncbemutatóval varázsolja el a közönséget.

A Szajlai Újkenyér Pikniken a jó hangulatról este is gondoskodnak:

Az esti tűznél 20:20-kor kezdődik a tűzgyújtás, amit újabb zenei fellépések követnek: újra hallhatjuk Nagy Krisztina Tinát, majd a Muro Jilo Band és végül a Garden Music Duo koncertjével zárul a nap.

A Szajlai Újkenyér Piknik programja
A Szajlai Újkenyér Piknik programja
Forrás: Szajla önkormányzata

A piknik gasztronómiai kínálatában az új kenyér is főszerepet kap, amelyhez az ételeket a Terpesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Vadásztársaság, a Szajlai Szarvasok, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat és a Kamarasor csapata közösen készít el a látogatóknak. Kóstolójegyet 14 és 17 óra között lehet váltani, amely garantálja a hagyományos és ízletes falatokat.

Az esemény fő szervezője Szajla Községi Önkormányzata, de a sikeres lebonyolításhoz hozzájárulnak a helyi közösségek, támogatók, valamint a Daubner és Farkas család, továbbá a Horuczi 97 Kft. és a Hangaboo is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu