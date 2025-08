Egyéjszakás kaland ára Egerben? Nem hittük el, hogy bizonyos szolgáltatásokért mennyit kérnek el

Az egri szálláspiacon nyáron is nagy a pörgés: párok, családok, baráti társaságok keresik a tökéletes helyet egy rövid kikapcsolódásra. Március 16-án ráadásul életbe lépett az a rendelet, amely a szálláshelyek kötelező minősítéséről rendelkezik, és részletesen meghatározza a szolgáltatások szintjére vonatkozó követelményeket. Ez a változás nemcsak a szálláshelyek működését, hanem az árképzést és a turisztikai kínálatot is jelentősen befolyásolja. De mennyibe kerül ma egyetlen éjszaka Egerben? Utánanéztünk, hol találni a legolcsóbb és legdrágább szállást két főre augusztus 5-ére.

Ez a hangulatos vendégház remek választás olcsó és kényelmes szállást keresőknek Egerben

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A legolcsóbb és legdrágább szállások Egerben

A legpénztárcabarátabb szállás Egerben erre a keddi napra, 16 ezer 300 forint, ellátás nélkül, pároknak tökéletes ajánlat lehet.

Ez a vendégház mindössze 100 méterre található a Minarettől, Eger egyik legszebb, történelmi környezetében. Öt légkondicionált, kétágyas szobával, jól felszerelt, közös használatú konyhával és zárt udvari parkolóval várja a vendégeket. Egerben egyébként számos hasonló vendégház működik – például a vár közelében 17 ezer 900 forintért kínálnak egy éjszakára kétfős szobát ellátás nélkül. A szobákban kényelmes, king size ágyak vannak, a városnéző kisvonat megállója pedig közvetlenül a ház előtt található. Emellett kisállatokat - kutyát, macskát - is lehet vinni magunkkal.

Ha valaki wellness-szállást keres, Egerben erre is akad megfizethető lehetőség. A vártól mindössze 10 perces sétára található egy apartman, ahol egy éjszaka ára két fő részére 19 ezer 450 forint. Az árban egy saját wellnessrészleg is benne van, emellett a szálláshely privát játszótérrel, étteremmel, kávézóval és hangulatos grillterasszal is várja a vendégeket.