Csak 4 hónap jutott Szásának, a Fővárosi Állatkert kistigrisének

Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált - adta hírül a Fővárosi Állat- és Növénykert. Mint írják, a kölyök elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni.

Szása a négy hónapos kistigris az élettel összegyeztethetetlen állapotba került Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Szása csak 4 hónapos volt

Nemrégiben számolt be róla a vaol.hu, hogy Szása tigris a testvérével játszott a kifutóban, amikor rosszul lett, több vizsgálatot is elvégeztek rajta, kiderült, hogy epilepsziás rohamai vannak s ettől nagy kiterjedésú agyvérzést kapott.

- A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál. Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok! - írták a szomorú hírről.