A Hangya-Boy Tanoda nemcsak tanulószoba lesz, de híd is

Kedden nyílt meg a Hangya-Boy Tanoda a gyöngyösi szegregátum, a Duránda területén. Az intézmény célja, hogy támogassa az itt élő roma gyerekek és fiatalok oktatási előmenetelét, csökkentse a lemorzsolódást, és erősítse kulturális identitásukat.

A tanodát létrehozó Olajág Alapítvány részéről dr. Assani Omar elnök – a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója – elmondta, hogy az oktatással ráébreszthetjük a gyerekeket, a fiatalokat a saját értékeikre, a körülöttük lévő társadalmi értékekre és lehetőségekre.

– Tágítjuk a látókörüket, hogy jobban kitapinthatóvá váljanak számukra az élet szépségei és értékei. A Hangya-Boy Tanoda azonban nemcsak egy tanulószoba, hanem egy híd is. Szerepet tölt be az iskola és a család között. A gyerekek itt nemcsak tanulmányi segítséget kapnak, hanem olyan készségeket is elsajátíthatnak, amelyek hozzájárulnak a sikeres továbbtanuláshoz és későbbi munkavállalásukhoz – fogalmazott dr. Assani Omar.

Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy amikor Böjte Csaba ferences szerzetest a szerencsétlen sorsú gyerekekről kérdezték, azt mondta: Isten nem teremt selejtet. A honatya kiemelte, az lenne az ember kötelessége a másik felé, hogy segítse azt a benne lévő lehetőségek kibontásában. Mert nem tud meglenni egyik ember sem a másik nélkül – az élethez minimum két ember kell, fogalmazott Horváth László.

Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere kifejezte a hitét abban, hogy a tanulás esélyt teremt, hidat képez a család és a közösség között. Ezekre a hidakra szükség van. A tudás, a tanulás és a hit összekapcsolódása megerősít lélekben, s az így felvértezett egyén sokkal könnyebben ellenáll az élet negatív hatásainak, hangsúlyozta a polgármester.

Mint megtudtuk, a 10-15, már jelentkezett gyermek részvételével induló program különlegessége, hogy a foglalkozásokon kiemelt szerepet kap a családok bevonása, valamint a roma származású mentorok alkalmazása, akik példaként és támogatóként segítik a fiatalokat. A tanoda fenntartásához szükséges forrásokat az alapítvány pályázati programokból, önkormányzati támogatásokból és civil adományokból biztosítja, emellett kiemelten számítanak az önkéntesek közreműködésére is a program hosszú távú működtetése érdekében.