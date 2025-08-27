augusztus 27., szerda

A tanulás esélyt ad

1 órája

A Hangya-Boy Tanoda nemcsak tanulószoba lesz, de híd is

Címkék#Duránda#gyöngyösi#Hangya-boy Tanoda#Olajág Alapítvány#roma

Gyöngyösön megnyílt az Olajág Alapítvány Hangya-Boy Tanodája roma gyerekek számára. A szegregátum fiataljait segíti az intézmény a tanulmányi előmenetelükben, és a kulturális identitásuk megőrzésében.

Szabó István

Kedden nyílt meg a Hangya-Boy Tanoda a gyöngyösi szegregátum, a Duránda területén. Az intézmény célja, hogy támogassa az itt élő roma gyerekek és fiatalok oktatási előmenetelét, csökkentse a lemorzsolódást, és erősítse kulturális identitásukat. 

A szegregátum gyermekeit a Hangya-Boy Tanoda segíti ezután Gyöngyösön
A szegregátum gyermekeit a Hangya-Boy Tanoda segíti ezután Gyöngyösön
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A tanodát létrehozó Olajág Alapítvány részéről dr. Assani Omar elnök – a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója – elmondta, hogy az oktatással ráébreszthetjük a gyerekeket, a fiatalokat a saját értékeikre, a körülöttük lévő társadalmi értékekre és lehetőségekre. 

– Tágítjuk a látókörüket, hogy jobban kitapinthatóvá váljanak számukra az élet szépségei és értékei. A Hangya-Boy Tanoda azonban nemcsak egy tanulószoba, hanem egy híd is. Szerepet tölt be az iskola és a család között. A gyerekek itt nemcsak tanulmányi segítséget kapnak, hanem olyan készségeket is elsajátíthatnak, amelyek hozzájárulnak a sikeres továbbtanuláshoz és későbbi munkavállalásukhoz – fogalmazott dr. Assani Omar.

Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy amikor Böjte Csaba ferences szerzetest a szerencsétlen sorsú gyerekekről kérdezték, azt mondta: Isten nem teremt selejtet. A honatya kiemelte, az lenne az ember kötelessége a másik felé, hogy segítse azt a benne lévő lehetőségek kibontásában. Mert nem tud meglenni egyik ember sem a másik nélkül – az élethez minimum két ember kell, fogalmazott Horváth László.

A szegregátum fiataljai tanulmányi segítséget kapnak, készségeket sajátíthatnak el

Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere kifejezte a hitét abban, hogy a tanulás esélyt teremt, hidat képez a család és a közösség között. Ezekre a hidakra szükség van. A tudás, a tanulás és a hit összekapcsolódása megerősít lélekben, s az így felvértezett egyén sokkal könnyebben ellenáll az élet negatív hatásainak, hangsúlyozta a polgármester.

Mint megtudtuk, a 10-15, már jelentkezett gyermek részvételével induló program különlegessége, hogy a foglalkozásokon kiemelt szerepet kap a családok bevonása, valamint a roma származású mentorok alkalmazása, akik példaként és támogatóként segítik a fiatalokat. A tanoda fenntartásához szükséges forrásokat az alapítvány pályázati programokból, önkormányzati támogatásokból és civil adományokból biztosítja, emellett kiemelten számítanak az önkéntesek közreműködésére is a program hosszú távú működtetése érdekében.

A tanoda megnyitóján, sokan mások mellett, megjelent Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, Nagy Attila, Gyöngyös alpolgármestere, dr. Bekecs Andrea, Gyöngyös jegyzője, Balogh Tibor r. ezredes, gyöngyösi rendőrkapitány, dr. Watti Jezdancher, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgatója, Balog Gyula gyöngyösi kanonok-plébános és Farkas Lászlóné, a Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.



 

 

