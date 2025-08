A bükki füvesember székelyföldi kopjafájának avatásán gyöngyösiek is jelen voltak

Lakatos Márk egy három évvel ezelőtti interjúban arról beszélt portálunknak, hogy több mint egy évtizede együtt dolgozik a bükki füvesemberként ismert Szabó Gyuri bácsival.

– Ott is végzek gyakorlati munkát, oktatást, a tapasztalataimat beépítem az itteni folyamatba. Böjte Csaba dévai gyermekotthonában lassan tíz éve segítjük a gyógynövénytermesztést, amit pedagógiai céllal alkalmaznak. A szívem csücske Székelyföld, fontosnak tartom, hogy a gyógynövényszakos hallgatóink oda is járjanak gyakorlatra. Az ismeretszerzés mellett így az anyaországi és a székelyföldi fiatalokat is közelebb hozzuk egymáshoz – emelte ki 2022-ben Lakatos Márk.