Hatvan

1 órája

A személyi igazolványt és a TAJ-kártyát semmiképp se felejtsd otthon!

Címkék#húgysavszint#testösszetétel#edukáció#taj kártya#szűrővizsgálat#koleszterin#véroxigénszint#vizsgálat

Ingyenes szűrővizsgálatok lesznek Gyöngyösorosziban augusztus 27-én. Vérvétel, testösszetétel-mérés, valamint nőgyógyászati és belgyógyászati szűrés várja az érdeklődőket. A TAJ-kártyát és a személyi igazolványt ne felejtsd otthon.

Heol.hu

A Hatvan Albert Schweitzer Kórház szervezésében egyedülálló egészségnap várja a lakosokat Gyöngyösorosziban augusztus 27-én, 9:00 és 15:00 óra között. Az esemény helyszíne: Általános Művelődési Központ József Attila Könyvtár előtti tér (3211 Gyöngyösoroszi, Jókai utca 3.).

Ingyenes szűrővizsgálatot tartanak Gyöngyösorosziban. A személyi igazolványra és a Taj-kártyára is szükséged lesz.
Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A „szűrőbusz” mindenki számára könnyen elérhetővé teszi az egészségügyi szűrővizsgálatokat helyben, négy keréken. A szervezők célja, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, hiszen a korai diagnózis jelentősen növelheti a gyógyulás esélyét!

Az egészségnap során az alábbi szolgáltatások közül válogathatnak az érdeklődők:

  • nőgyógyászati szűrés
  • belgyógyászati szűrés
  • ujjbegyből történő vérvétellel: vércukor-, koleszterin-, húgysavszint mérés
  • testösszetétel meghatározás
  • testsúlymérés, testmagasságmérés, testtömeg index meghatározás (BMI)
  • vérnyomásmérés, pulzusmérés, véroxigénszint mérés
  • edukáció

A vizsgálatokhoz mindenkitől kérik a TAJ-kártyája és személyi igazolvány felmutatását. A szűrővizsgálat és az állapotfelmérésen való részvétel INGYENES, előzetes regisztrációhoz nem kötött.

