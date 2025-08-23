1 órája
A személyi igazolványt és a TAJ-kártyát semmiképp se felejtsd otthon!
Ingyenes szűrővizsgálatok lesznek Gyöngyösorosziban augusztus 27-én. Vérvétel, testösszetétel-mérés, valamint nőgyógyászati és belgyógyászati szűrés várja az érdeklődőket. A TAJ-kártyát és a személyi igazolványt ne felejtsd otthon.
A Hatvan Albert Schweitzer Kórház szervezésében egyedülálló egészségnap várja a lakosokat Gyöngyösorosziban augusztus 27-én, 9:00 és 15:00 óra között. Az esemény helyszíne: Általános Művelődési Központ József Attila Könyvtár előtti tér (3211 Gyöngyösoroszi, Jókai utca 3.).
A „szűrőbusz” mindenki számára könnyen elérhetővé teszi az egészségügyi szűrővizsgálatokat helyben, négy keréken. A szervezők célja, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, hiszen a korai diagnózis jelentősen növelheti a gyógyulás esélyét!
Az egészségnap során az alábbi szolgáltatások közül válogathatnak az érdeklődők:
- nőgyógyászati szűrés
- belgyógyászati szűrés
- ujjbegyből történő vérvétellel: vércukor-, koleszterin-, húgysavszint mérés
- testösszetétel meghatározás
- testsúlymérés, testmagasságmérés, testtömeg index meghatározás (BMI)
- vérnyomásmérés, pulzusmérés, véroxigénszint mérés
- edukáció
A vizsgálatokhoz mindenkitől kérik a TAJ-kártyája és személyi igazolvány felmutatását. A szűrővizsgálat és az állapotfelmérésen való részvétel INGYENES, előzetes regisztrációhoz nem kötött.
