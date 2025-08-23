A személyi igazolványt és a TAJ-kártyát semmiképp se felejtsd otthon!

A Hatvan Albert Schweitzer Kórház szervezésében egyedülálló egészségnap várja a lakosokat Gyöngyösorosziban augusztus 27-én, 9:00 és 15:00 óra között. Az esemény helyszíne: Általános Művelődési Központ József Attila Könyvtár előtti tér (3211 Gyöngyösoroszi, Jókai utca 3.).

Ingyenes szűrővizsgálatot tartanak Gyöngyösorosziban. A személyi igazolványra és a Taj-kártyára is szükséged lesz.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A „szűrőbusz” mindenki számára könnyen elérhetővé teszi az egészségügyi szűrővizsgálatokat helyben, négy keréken. A szervezők célja, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, hiszen a korai diagnózis jelentősen növelheti a gyógyulás esélyét!

Az egészségnap során az alábbi szolgáltatások közül válogathatnak az érdeklődők:

nőgyógyászati szűrés

belgyógyászati szűrés

ujjbegyből történő vérvétellel: vércukor-, koleszterin-, húgysavszint mérés

testösszetétel meghatározás

testsúlymérés, testmagasságmérés, testtömeg index meghatározás (BMI)

vérnyomásmérés, pulzusmérés, véroxigénszint mérés

edukáció

A vizsgálatokhoz mindenkitől kérik a TAJ-kártyája és személyi igazolvány felmutatását. A szűrővizsgálat és az állapotfelmérésen való részvétel INGYENES, előzetes regisztrációhoz nem kötött.

Az évekig tartó betegség alatt az egri kórház olyat tett a beteggel, amire senki sem számított: