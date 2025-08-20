Őket tüntette ki idén Eger városa augusztus 20-án

Szerdán este a városházán rendezte augusztus 20-i ünnepségét az egri önkormányzat. A díszteremben előbb Báder Ernő és Vörös Tamás zenélt, majd köszöntőt mondott Vágner Ákos, Eger polgármestere, aki szerint augusztus 20. a magyar nemzet összetartozásának, közös múltjának és közös jövőjének ünnepe. Ez a nap arra is emlékeztet bennünket, hogy az erőnk az egymás iránti tiszteletből, az együttműködésből és az összefogásból fakad. Szerinte Szent István király bölcsessége, előre látása és hite példaként állt előttünk, különösen akkor, amikor közösségként olykor kihívásokkal is szembe kell néznünk. Együtt kell keresni a megoldásokat, ahogyan erre példa Eger is a hőseivel, a város ereje az itt élő emberek közösségében terjed. Hangsúlyozta, olyan jövőn kell munkálkodni, amelyre büszkék lesznek a gyerekek és unokák. Az összetartás kell, hogy vezérelje az embereket a hétköznapokban is.

Szent István király időtálló alapokat rakott le

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Szent István király sziklára építette népe házát

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő beszédében Szent István életművének maradandóságát hangsúlyozta, hittől függetlenül mindenki elismeri történeti jelentőségét, hiszen állama megmaradt kelet és nyugat határán, nem roppant össze. Szent István kősziklára építette népe jövőjét, népe házát.

Ennek alkotórészévé vált Eger, az egyik püspökség székhelye, valaha az ország kilencedik legnagyobb városa, jelentős kulturális és oktatási központ, a kereszténység védőbástyája. Az évszázadokon át folyó magas szintű oktatás, papnevelés számos kiváló tudóst, költőt, irodalmárt adott az országnak. Az örökséget tovább kell vinni.

Szent István király ünnepén Egerben az összetartást, összetartozást és a keresztény értékeket, a szilárd állam alapjait méltatták.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Szent Istvánra visszatérve kifejtette, bevezette az országot a korszerű Európába, a keresztény magyarságot az európai kultúrkör szerves részévé tette, biztosította az állam függetlenségét, a szabadságvágyat nem is tudta kiölni egyetlen megszálló hatalom sem.

Szerinte ma is kellenek a nemzeti és keresztény alapok, ki-ki a talentumaival pedig országépítő kel, hogy legyen, tenni kel a közösségért, a másik emberért. Tisztelegni kell az ünnepen a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk felolvadásához, jólétéhez. Hűségesnek kell lenni az ezeréves örökséghez.