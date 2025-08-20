50 perce
Őket tüntette ki idén Eger városa augusztus 20-án
Díszpolgári címet, Pro Agria díjakat és más elismeréseket is átadtak az augusztus 20-i egri városi ünnepségen. Szent István király ünnepén méltatták a nagy és a hétköznapi hősöket.
Dohnál Tibor festő- és grafikusművész díszpolgári címét unokája vette át Vágner Ákos polgármestertől
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Szerdán este a városházán rendezte augusztus 20-i ünnepségét az egri önkormányzat. A díszteremben előbb Báder Ernő és Vörös Tamás zenélt, majd köszöntőt mondott Vágner Ákos, Eger polgármestere, aki szerint augusztus 20. a magyar nemzet összetartozásának, közös múltjának és közös jövőjének ünnepe. Ez a nap arra is emlékeztet bennünket, hogy az erőnk az egymás iránti tiszteletből, az együttműködésből és az összefogásból fakad. Szerinte Szent István király bölcsessége, előre látása és hite példaként állt előttünk, különösen akkor, amikor közösségként olykor kihívásokkal is szembe kell néznünk. Együtt kell keresni a megoldásokat, ahogyan erre példa Eger is a hőseivel, a város ereje az itt élő emberek közösségében terjed. Hangsúlyozta, olyan jövőn kell munkálkodni, amelyre büszkék lesznek a gyerekek és unokák. Az összetartás kell, hogy vezérelje az embereket a hétköznapokban is.
Szent István király sziklára építette népe házát
Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő beszédében Szent István életművének maradandóságát hangsúlyozta, hittől függetlenül mindenki elismeri történeti jelentőségét, hiszen állama megmaradt kelet és nyugat határán, nem roppant össze. Szent István kősziklára építette népe jövőjét, népe házát.
Ennek alkotórészévé vált Eger, az egyik püspökség székhelye, valaha az ország kilencedik legnagyobb városa, jelentős kulturális és oktatási központ, a kereszténység védőbástyája. Az évszázadokon át folyó magas szintű oktatás, papnevelés számos kiváló tudóst, költőt, irodalmárt adott az országnak. Az örökséget tovább kell vinni.
Szent Istvánra visszatérve kifejtette, bevezette az országot a korszerű Európába, a keresztény magyarságot az európai kultúrkör szerves részévé tette, biztosította az állam függetlenségét, a szabadságvágyat nem is tudta kiölni egyetlen megszálló hatalom sem.
Szerinte ma is kellenek a nemzeti és keresztény alapok, ki-ki a talentumaival pedig országépítő kel, hogy legyen, tenni kel a közösségért, a másik emberért. Tisztelegni kell az ünnepen a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk felolvadásához, jólétéhez. Hűségesnek kell lenni az ezeréves örökséghez.
Díszpolgári cím, Pro Agria díjak
A városi ünnepségen idén is díjakkal ismerték el azok munkásságát, akik sokat tettek Egerért. Díszpolgári címet kapott Dohnál Tibor festő-, grafikus-, szobrászművész. A 83 esztendős művész hatvan éves pályafutása alatt vállalta a vidékiséget, de művei eljutottak nemcsak Budapestre, hanem a világ számos kiállítóterébe is. Egyszemélyes perdöntő munkájaként került a városba a kivételesen jelentős Kepes Gyűjtemény.
Nyolcvanéves a híres egri művész, Dohnál Tibor, kiállítással ünneplik
„Pro Agria” Életmű díjat kapott Dr. Lőkös István irodalomtörténész, aki az egri főiskolán, majd a debreceni egyetemen tanított. Több mint negyven kötete jelent meg, a horvát nyelvű irodalom kutatója, műfordítója. Számos hazai kitüntetés birtokosa.
Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat kapott Csillikné Holló Erzsébet biológus, laboratóriumi szakasszisztens. Kiváló együttműködést ápol a megye háziorvosi praxisaival, szakmai szervezetekkel és középiskolai programban is népszerűsíti a laboratóriumot. A szociális területen Vanyó Zsuzsanna családsegítő munkatárs kapta meg a "Pro Agria" szakmai díjat, aki pályája kezdetétől fogva érezte a hivatásában rejlő küldetést: az elesettek, a kiszolgáltatottak, a peremre szorultak, a bántalmazottak, a meg nem értettek melletti kiállást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
„Pro Agria” szakmai díjban részesült Faludiné Molnár Gabriella, az Egri Csillagok Népdalkör vezetője, aki 53 éve vesz részt a város kulturális életében és 33 éve vezeti a népdalkört. Gyűjti a palóc népdalokat, köszöntőket. A népdalkör Aranypáva díjakat és Nagydíjat kapott, és az évtizedek során számos egyéb rangos elismerésben részesült.
Vallomás: szegény volt, de lelkileg gazdagMinaretmánia, fára mászás, nagy fantázia.
Elismerések orvosoknak, a várost szolgálóknak
„Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést kapott Dr. Vargyai Éva főorvos, a Markhot Ferenc Kórház gyermekgyógyásza és gyermekneurológusa. Munkájára nemcsak beteg gyermekek generációi számíthattak, de az elmúlt évtizedekben a rezidensek, szakorvosjelöltek is, akiknek sikeres szakvizsgára való felkészítésében fontos szerepe volt.
Vargyay Évának a gyerekosztály vált a második otthonáváDr. Vargyay Éva pályakezdőként, csaknem 40 éve az egri kórház gyermekosztályán kezdett dolgozni. Ma ő a az osztály vezetője.
Augusztus 20-i ünnepség EgerbenFotók: Huszár Márk
„Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést kapott dr. Monyók Ádám urológus szakorvos, aki gyógyító tevékenysége mellett hazai és nemzetközi kutatásokban vesz részt.
„Eger Szolgálatáért” kitüntetést kapott Tóth Gábor tűzoltó hadnagy, Magyarné Gyarmati Erzsébet rendőr alezredes, „Polgármesteri elismerést” vehetett át Bajzáth Rafael sportújságíró, lapunk korábbi munkatársa, az Egri Városi Sportiskola műszaki vezetője.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el