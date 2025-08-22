Szent István öröksége - augusztus 20 Andornaktályán

Andornaktályán is megünnepelték augusztus 20-án az államalapító királyunkat, s Szent István király örökségét. A szentmise után megszentelték az újkenyeret. Mint dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő fogalmazott, államférfiúi nagysága és a rábízott közösség iránti önzetlen szolgálata tette őt a magyar történelem egyik legkimagaslóbb alakjává.

Augisztus 20-a az új kenyér ünnepe is Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

Megélt hitéből fakadóan csatlakozott a kereszténységhez, és a korszerű nyugat-európai társadalmi és politikai minták átvételével hazánkat bekapcsolta a fejlett Európa vérkeringésébe. Az általa megteremtett, keresztény erkölcsi alapokra épülő magyar állam a magyarságot az európai kultúrkör szerves részévé tette.

- írta az eseményről Facebook oldalán.

