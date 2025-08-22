2 órája
Szent István öröksége - augusztus 20 Andornaktályán
Újkenyeret szenteltek Andornaktályán. Augusztus 20-át, Szent Istvánt ünnepelték a településen.
Andornaktályán is megünnepelték augusztus 20-án az államalapító királyunkat, s Szent István király örökségét. A szentmise után megszentelték az újkenyeret. Mint dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő fogalmazott, államférfiúi nagysága és a rábízott közösség iránti önzetlen szolgálata tette őt a magyar történelem egyik legkimagaslóbb alakjává.
Megélt hitéből fakadóan csatlakozott a kereszténységhez, és a korszerű nyugat-európai társadalmi és politikai minták átvételével hazánkat bekapcsolta a fejlett Európa vérkeringésébe. Az általa megteremtett, keresztény erkölcsi alapokra épülő magyar állam a magyarságot az európai kultúrkör szerves részévé tette.
- írta az eseményről Facebook oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szentmise és kenyérszentelés AndornaktályánFotók: Szántó György
Kiemelte, mindezzel hosszú távra biztosította a független, szuverén magyar államiságot. Olyan erős alapokat rakott le, hogy idegen hatalmak uralma vagy külső érdekeket kiszolgáló rezsimek idején sem tudták megtörni a magyarok szabadságvágyát, önrendelkezésre és függetlenségre irányuló törekvését.
- Szent István öröksége ma is erőt, hitet és tartást ad a magyarságnak - tette hozzá.
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Elcsábult a büntetlen előéletű egri nő! Vállalhatatlan, amit a barátjával tett 4 ezer forintért