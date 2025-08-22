augusztus 22., péntek

Szent István öröksége - augusztus 20 Andornaktályán

Címkék#újkenyér#Szent István#ünnep

Újkenyeret szenteltek Andornaktályán. Augusztus 20-át, Szent Istvánt ünnepelték a településen.

Heol.hu

Andornaktályán is megünnepelték augusztus 20-án az államalapító királyunkat, s Szent István király örökségét. A szentmise után megszentelték az újkenyeret. Mint dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő fogalmazott, államférfiúi nagysága és a rábízott közösség iránti önzetlen szolgálata tette őt a magyar történelem egyik legkimagaslóbb alakjává.

Augisztus 20-a az új kenyér ünnepe is Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

Megélt hitéből fakadóan csatlakozott a kereszténységhez, és a korszerű nyugat-európai társadalmi és politikai minták átvételével hazánkat bekapcsolta a fejlett Európa vérkeringésébe.  Az általa megteremtett, keresztény erkölcsi alapokra épülő magyar állam a magyarságot az európai kultúrkör szerves részévé tette.

- írta az eseményről Facebook oldalán. 



Szentmise és kenyérszentelés Andornaktályán

Fotók: Szántó György

Kiemelte, mindezzel hosszú távra biztosította a független, szuverén magyar államiságot. Olyan erős alapokat rakott le, hogy idegen hatalmak uralma vagy külső érdekeket kiszolgáló rezsimek idején sem tudták megtörni a magyarok szabadságvágyát, önrendelkezésre és függetlenségre irányuló törekvését. 

- Szent István öröksége ma is erőt, hitet és tartást ad a magyarságnak - tette hozzá.

 

