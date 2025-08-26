59 perce
Több száz éves titkok őrzői ezek az erdők - Nem messze a vármegyétől te is találkozhatsz Magyarország élő időgépeivel
Még ma is akadnak Magyarországon olyan erdők, ahol a fák évszázadok óta némán őrzik a táj titkait. Van, ahol több mint 200 éves bükkök és tölgyek állnak őrt a mély csend felett, és ahol minden lépésnél érezni a természet ősi erejét. Nyolc különleges helyszínt mutatunk most be, ahol szentélyerdőkben barangolva pillanthatunk bele a természet eredeti arcába.
A hazai erdők nagy részét már rég megdolgozta az ember, ám néhány eldugott szegletben még mindig találkozhatunk olyan évszázados fákkal, amelyek túléltek viharokat, háborúkat, és csendben őrzik a természet örök körforgását. Ezek a területek valóságos szentélyerdők: különleges élőhelyek, ahol a ritka növény- és állatvilág mellett időtlen béke és lélekemelő látvány fogadja a túrázót. A World Wildlife Fund most összegyűjtött nyolc ikonikus helyszínt, ahol a természet még szinte érintetlen arcát mutatja.
Nem is kell messzire utaznod, hogy varázslatos szentélyerdőkbe csöppenj – ott rejtőznek a vármegye határain túl
A WWF szavazásra hívta a természetbarátokat: arra kérte őket, segítsenek eldönteni, melyik legyen az év szentélyerdeje. Íme a jelöltek listája:
- Jakab-hegy
- Tátika ősbükkös
- Burok-völgy
- Nagy-Hárs-hegy
- Csarna-völgy
- Saskő-Mátrabérc
- Bükki kövek
- Lillafüred
A World Wildlife Fund célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a különleges erdőmaradványokra, amelyek még őrzik a természetes működés nyomait, és idős fáikkal élő példái a múlt erdeinek. Ezek feltérképezésével és nyilvántartásba vételével esély nyílik arra, hogy hosszú távon megóvjuk ezeket a ritka, értékes élőhelyeket.
