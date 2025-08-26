Több száz éves titkok őrzői ezek az erdők - Nem messze a vármegyétől te is találkozhatsz Magyarország élő időgépeivel

A hazai erdők nagy részét már rég megdolgozta az ember, ám néhány eldugott szegletben még mindig találkozhatunk olyan évszázados fákkal, amelyek túléltek viharokat, háborúkat, és csendben őrzik a természet örök körforgását. Ezek a területek valóságos szentélyerdők: különleges élőhelyek, ahol a ritka növény- és állatvilág mellett időtlen béke és lélekemelő látvány fogadja a túrázót. A World Wildlife Fund most összegyűjtött nyolc ikonikus helyszínt, ahol a természet még szinte érintetlen arcát mutatja.

Te tudtad, hogy Lillafüreden is sétálhatsz szentélyerdőben, ahol kétszáz éves fák találhatók?

A WWF szavazásra hívta a természetbarátokat: arra kérte őket, segítsenek eldönteni, melyik legyen az év szentélyerdeje. Íme a jelöltek listája: