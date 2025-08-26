augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szentélyerdő

1 órája

Több száz éves titkok őrzői ezek az erdők - Nem messze a vármegyétől te is találkozhatsz Magyarország élő időgépeivel

Címkék#ősbükkös#World Wildlife Fund#természet#Lillafüred

Még ma is akadnak Magyarországon olyan erdők, ahol a fák évszázadok óta némán őrzik a táj titkait. Van, ahol több mint 200 éves bükkök és tölgyek állnak őrt a mély csend felett, és ahol minden lépésnél érezni a természet ősi erejét. Nyolc különleges helyszínt mutatunk most be, ahol szentélyerdőkben barangolva pillanthatunk bele a természet eredeti arcába.

Heol.hu

A hazai erdők nagy részét már rég megdolgozta az ember, ám néhány eldugott szegletben még mindig találkozhatunk olyan évszázados fákkal, amelyek túléltek viharokat, háborúkat, és csendben őrzik a természet örök körforgását. Ezek a területek valóságos szentélyerdők: különleges élőhelyek, ahol a ritka növény- és állatvilág mellett időtlen béke és lélekemelő látvány fogadja a túrázót. A World Wildlife Fund most összegyűjtött nyolc ikonikus helyszínt, ahol a természet még szinte érintetlen arcát mutatja.

Szentélyerdők, több száz éves fák
Te tudtad, hogy Lillafüreden is sétálhatsz szentélyerdőben, ahol kétszáz éves fák találhatók? 
Forrás:  MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nem is kell messzire utaznod, hogy varázslatos szentélyerdőkbe csöppenj – ott rejtőznek a vármegye határain túl

A WWF szavazásra hívta a természetbarátokat: arra kérte őket, segítsenek eldönteni, melyik legyen az év szentélyerdeje. Íme a jelöltek listája:

  • Jakab-hegy
  • Tátika ősbükkös
  • Burok-völgy
  • Nagy-Hárs-hegy
  • Csarna-völgy
  • Saskő-Mátrabérc
  • Bükki kövek
  • Lillafüred 

A World Wildlife Fund célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a különleges erdőmaradványokra, amelyek még őrzik a természetes működés nyomait, és idős fáikkal élő példái a múlt erdeinek. Ezek feltérképezésével és nyilvántartásba vételével esély nyílik arra, hogy hosszú távon megóvjuk ezeket a ritka, értékes élőhelyeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu