2 órája
Szeptemberben indul Egerben a „Vállalkozói Iránytű” – ingyenes képzés kezdő és működő cégeknek
Szeptember 25-én Egerben indul a „Vállalkozói Iránytű” ingyenes hibrid képzés, amely kezdő és tapasztalt vállalkozóknak egyaránt naprakész, gyakorlati tudást kínál.
A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) szeptember 25-én Egerben elindítja a „Vállalkozói Iránytű” elnevezésű hibrid képzését, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara térítésmentes programjaként valósul meg. A kurzus célja, hogy a vállalkozásindítás és -működtetés kulcsfontosságú területein nyújtson naprakész, gyakorlatias tudást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Vállalkozásfejlesztési Projekt (VFP) keretében megszervezett tanfolyam a blended learning módszert ötvözi: az önállóan feldolgozható digitális tananyagokat – videók, esettanulmányok – egy nyolcórás, személyes konzultáció egészíti ki. Ez utóbbi lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közvetlenül tehessenek fel kérdéseket tapasztalt szakértőknek.
Fő témakörök
- Ötlettől a koncepcióig
- Üzleti tervezés
- Adózás és adminisztráció
- Válságkezelés
A képzés kezdő vállalkozóknak és már működő cégek tulajdonosainak egyaránt hasznos, különösen azoknak, akik pénzügyi, adminisztratív vagy stratégiai ismereteiket szeretnék bővíteni. A képzés időpontja szeptember 25-e, regisztrálni augusztus 26-ig lehet.
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt