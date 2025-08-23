augusztus 23., szombat

Képzés

56 perce

Szeptemberben indul Egerben a „Vállalkozói Iránytű” – ingyenes képzés kezdő és működő cégeknek

Szeptember 25-én Egerben indul a „Vállalkozói Iránytű” ingyenes hibrid képzés, amely kezdő és tapasztalt vállalkozóknak egyaránt naprakész, gyakorlati tudást kínál.

A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) szeptember 25-én Egerben elindítja a „Vállalkozói Iránytű” elnevezésű hibrid képzését, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara térítésmentes programjaként valósul meg. A kurzus célja, hogy a vállalkozásindítás és -működtetés kulcsfontosságú területein nyújtson naprakész, gyakorlatias tudást.

Forrás: MW

A Vállalkozásfejlesztési Projekt (VFP) keretében megszervezett tanfolyam a blended learning módszert ötvözi: az önállóan feldolgozható digitális tananyagokat – videók, esettanulmányok – egy nyolcórás, személyes konzultáció egészíti ki. Ez utóbbi lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közvetlenül tehessenek fel kérdéseket tapasztalt szakértőknek.

Fő témakörök

  • Ötlettől a koncepcióig
  • Üzleti tervezés
  • Adózás és adminisztráció
  • Válságkezelés

A képzés kezdő vállalkozóknak és már működő cégek tulajdonosainak egyaránt hasznos, különösen azoknak, akik pénzügyi, adminisztratív vagy stratégiai ismereteiket szeretnék bővíteni. A képzés időpontja szeptember 25-e, regisztrálni augusztus 26-ig lehet.

 

