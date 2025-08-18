Szeptemberben ismét útnak indulnak a kormányablakbuszok Hevesben

Szeptember folyamán Heves vármegye 27 településén biztosítanak kényelmes és gyors ügyintézési lehetőséget a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok, közismertebb nevükön a kormányablakbuszok. A pontos menetrend elérhető a Heves Vármegyei Kormányablak hivatalos honlapján. A kormányablakbusz egy teljes felszereltségű ügyfélszolgálati kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban látogat el olyan településekre, ahol nincs állandó kormányablak. Emellett alkalmi jelleggel is bevethető, például kórházakban, kollégiumokban, rendezvényeken vagy fesztiválokon, így szélesebb körben nyújt segítséget az ügyfeleknek.

Ismét útnak indulnak a buszok Fotó: MW

Milyen ügyeket intézhetünk a kormányablakbuszban?

A mobil ügyfélszolgálatokon szinte minden olyan ügy intézhető, amely a hagyományos kormányablakokban is elérhető. Az ügyfelek benyújthatják kérelmeiket, valamint részletes tájékoztatást kaphatnak az eljárások menetéről. Többek között lehetőség van személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre, lakcímkártya ügyek intézésére, útlevéllel kapcsolatos kérelmek benyújtására, vezetői engedély ügyintézésére, valamint ügyfélkapu-regisztrációra.

A mobil kormányablak tehát gyors és rugalmas megoldást kínál mindazok számára, akik nem rendelkeznek könnyen elérhető, állandó ügyfélszolgálattal a lakóhelyük közelében.

Ide érkeznek szeptemberben: Abasár, Boconád, Bodony, Detk, Domoszló, Dormánd, Egercsehi, Erk, Feldebrő, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján, Heréd, Kisnána, Ludas, Markaz, Mezőtárkány, Nagykökényes, Recsk, Sarud, Sirok, Szilvásvárad, Tarnaörs, Tarnaméra, Tarnaszentmária, Tófalu, Vécs, Visonta.