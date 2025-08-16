Elhagyatott katonai komplexum a Bükkben: lépj be a Sziklába - videóval

augusztus 16., szombat

Fedezd fel Magyarország egyik legizgalmasabb elhagyatott helyét, ahol a múlt titkai még ma is érezhetők. A Szikla föld alatti bunkerkomplexuma a hidegháború idején titkos katonai központként működött.

Heol.hu

Miskolc-Lillafüred a Bükk szívében, a Palotaszálló, a Hámori-tó és a kisvasút környéke méltán népszerű úti cél – valódi turistaparadicsom, ahol a természet és a történelem kéz a kézben jár. Kevesen tudják azonban, hogy a festői táj alatt, a közeli hegy gyomrában egykor Magyarország egyik legfontosabb és legszigorúbban őrzött katonai irányítóközpontja rejtőzött: a Szikla.

Íme a Szikla bunker Fotó: Turistamagazin
Íme a Szikla bunker Fotó: Turistamagazin

A lillafüredi Szikla eredetileg a Dolka-hegy gyomrába vájt, szigorúan titkos katonai objektumként épült az 1930-as években. Az 1950-es évektől, a Varsói Szerződéshez való csatlakozás után, az ország légvédelmi irányításának központjaként szolgált. A bunker összeköttetésben állt a közeli cserépfalui rakétabázissal, így egy esetleges NATO-támadás esetén innen koordinálták volna a légvédelmi műveleteket.

Az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában– csatorna videóban mutatja be ezt a helyet, a csapat bement az objektumba, és bejárta a nyirkos pincéket, sötét termeket, valamint a hosszú, szellemjárta folyosókat. Ez a videó egy izgalmas belső túra a „Szikla” bunkerkomplexumba, íme nézzétek meg.

Korábban már írtunk a Szikláról, hiszen a helyről sok-sok mendemonda kering, s ugyan titkos volt minden, ami itt történt, ennek ellenére sokan rendelkeznek információval arról, mi is zajlott e falak között.

 

