Elhagyatott katonai komplexum a Bükkben: lépj be a Sziklába - videóval

Miskolc-Lillafüred a Bükk szívében, a Palotaszálló, a Hámori-tó és a kisvasút környéke méltán népszerű úti cél – valódi turistaparadicsom, ahol a természet és a történelem kéz a kézben jár. Kevesen tudják azonban, hogy a festői táj alatt, a közeli hegy gyomrában egykor Magyarország egyik legfontosabb és legszigorúbban őrzött katonai irányítóközpontja rejtőzött: a Szikla.

Íme a Szikla bunker Fotó: Turistamagazin

A lillafüredi Szikla eredetileg a Dolka-hegy gyomrába vájt, szigorúan titkos katonai objektumként épült az 1930-as években. Az 1950-es évektől, a Varsói Szerződéshez való csatlakozás után, az ország légvédelmi irányításának központjaként szolgált. A bunker összeköttetésben állt a közeli cserépfalui rakétabázissal, így egy esetleges NATO-támadás esetén innen koordinálták volna a légvédelmi műveleteket.

Az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában– csatorna videóban mutatja be ezt a helyet, a csapat bement az objektumba, és bejárta a nyirkos pincéket, sötét termeket, valamint a hosszú, szellemjárta folyosókat. Ez a videó egy izgalmas belső túra a „Szikla” bunkerkomplexumba, íme nézzétek meg.

