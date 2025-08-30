1 órája
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó
Szilvás bukták, szilvalekvárok, kígyózó sorok, ínycsiklandó limonádék és teli hasak. Idén is tömegeket mozgatott a noszvaji Szilvanap, ahol nem csak buktát kóstolhattunk, hanem más különleges szilvás finomságokat.
Hosszú sorokban várakoztak az érdeklődők a noszvaji Gazdaház előtt augusztus utolsó szombatján megrendezett Szilvanapon, ahol az Egy Falat Kenyér csapata különleges finomságokkal csábította a látogatókat. A helyben, egy 175 éves kemencében sütött szilvás bukták iránt akkora volt a kereslet, hogy a pék alig győzte a munkát. A vendégek nemcsak az illatos, frissen sült péksüteményekbe kóstolhattak bele – mint a ropogós kakaós csiga vagy a sajtos-baconös csavart –, hanem bepillantást is nyerhettek a sütés folyamataiba. A rendezvényen természetesen nem csak a bukta kapott főszerepet: a látogatók ízletes szilvás fogásokkal ismerkedhettek meg, többek között szilvával készült szarvasgulyással, a helyiek által csak „mocskos tésztának” nevezett különleges süteménnyel, valamint hagyományos szilvás derelyével is.
Szilvás derelye, szilvás fagyi, szilvás gulyás - mind, egy helyen a Szilvanapon
Czinkéné Szűcs Krisztinát, Noszvaj kulturális referensét arról kérdeztük, hogyan kapta a nevét a rendezvény. A válasz egyszerű, mégis sokatmondó: Noszvajon évszázadok óta kiváló szilvalekvárt főznek, a házi lekvár pedig szinte minden portánál alapélelmiszernek számít. Így adta magát, hogy az ünnep a „Szilvanap” nevet viselje.
—A Szilvanap története egészen régre nyúlik vissza Noszvajon. Az önkormányzat egykori munkatársa ismerte a noszvajiak hagyományait, és tudta, hogy szinte minden portánál főzik a házi szilvalekvárt, mivel ez alapvető élelmiszernek számít a településen. Felismerve ennek közösségépítő és turisztikai erejét, arra biztatta az itt élőket, hogy nyissák meg kapuikat, és mutassák meg másoknak is, hogyan készül a híres noszvaji szilvalekvár. Az első évben több család is csatlakozott a kezdeményezéshez, és bemutatóikat a Gazdaházba hozták. Innen pedig már csak egy lépés volt a névválasztás: szinte magától értetődött, hogy az ünnep a Szilvanap nevet kapja - mesélte Krisztina.
Idén is százakat csábított a noszvaji szilvalekvár + fotók, videó
Ezen a napon még a fagyi is szilvából volt
A kulturális referens hangsúlyozta, hogy ezen a napon minden a szilva körül forog, hiszen ez a rendezvény igazi főszereplője. A legnagyobb attrakció kétségtelenül a kemencében sült, illatos szilvalekváros bukta, de a gasztronómiai kínálat jóval ennél is gazdagabb. A látogatók megkóstolhatják például az aszalt szilvával készült szarvasgulyást, vagy a helyiek egyik legkülönlegesebb hagyományos ételét, a „mocskos tésztát”. Ebben a rétegezett süteményben házi tészta, dió és sűrű szilvalekvár találkozik, amelyet kemencében sütnek készre. Emellett szerepel az étlapon szilvalekváros derelye, de még a sült kacsacomb mellé is kerül ebből a gyümölcsből. Az édesszájúakat idén szilvás fagylalt is várta, reggelire pedig egy kreatív, szilvás fogásokból álló kínálatból válogathattak a vendégek.
Minden évben próbálunk valamit hozzátenni az ünnephez, mindig bővül valamivel a kínálat. Azt látjuk, hogy a legnagyobb igény a régi, hagyományos ételek iránt van, amire nosztalgiával gondolnak. De az újítások mellett számunkra a legfontosabb a hagyományok őrzése
- emelte ki Krisztina.
A vásár évről évre nagy népszerűségnek örvend, az idei azonban különösen kiemelkedő – mondta el a kulturális referens. A rendezvény kis területén idén 33 árus kínálta portékáit, ami jól mutatja az esemény növekvő vonzerejét. Az élelmiszer-készítők mind kiváló minőségű alapanyagokkal dolgoznak, a kézművesek pedig évről évre visszatérnek, hogy egyedi, igényes kézzel készült termékeikkel gazdagítsák a kínálatot.
Szilvanap: sült a laska, főtt a gombóc Szilvásváradon
Czinkéné Szűcs Krisztina hangsúlyozta: fontos céljuk, hogy a falu lehető legszélesebb közösségét bevonják ezekbe az ünnepekbe. A rendezvényeken helyet kapnak az őstermelők, kistermelők, helyi vállalkozók, és ilyenkor az éttermesek, a gourmet boltok tulajdonosai is aktívan bekapcsolódnak – éppúgy, mint a hagyományos piacozók. Az összefogás szép példája, hogy idén is az Egy Falat Kenyér csapata gondoskodott a szilvanap ikonikus finomságáról: a kemencében sült, illatos, ínycsiklandó szilvalekváros buktáról.
Cseperkáló József, a Panelpék tulajdonosa beavatta a vendégeket a kovászos kenyér és a szilvalekváros bukta készítésének fortélyaiba
—Három éve kaptam meg a lehetőséget, hogy Noszvajon süthessek. A néhai gazdasszony, Icuska néni helyére kerestek valakit, és engem kértek fel, hogy süssek buktát és kenyeret a kemencében. Körülbelül húsz éve vágytam ideköltözni, ez az alkalom pedig megteremtette rá a lehetőséget, azóta is itt sütök a Gazdaházban. A pékség, amit vezetek, kézműves pékség, Budapesten az elsők között voltunk, akik kovászos kenyeret kezdtek készíteni. Nálunk nagyon fontos a hagyomány: nem használunk élesztőt, csak természetes kovászt. Azért alakultunk, hogy visszahozzuk azt, amit száz évvel ezelőtt csináltak az emberek – adalékanyagok nélkül, olyan alapanyagokból, amelyekhez még nem nyúlt hozzá az ipar. Olyan dolgokat használunk, amelyek „egyben vannak" - osztotta meg Cseperkáló József.
Szilvanap NoszvajonFotók: Huszár Márk
