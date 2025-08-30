Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó

Hosszú sorokban várakoztak az érdeklődők a noszvaji Gazdaház előtt augusztus utolsó szombatján megrendezett Szilvanapon, ahol az Egy Falat Kenyér csapata különleges finomságokkal csábította a látogatókat. A helyben, egy 175 éves kemencében sütött szilvás bukták iránt akkora volt a kereslet, hogy a pék alig győzte a munkát. A vendégek nemcsak az illatos, frissen sült péksüteményekbe kóstolhattak bele – mint a ropogós kakaós csiga vagy a sajtos-baconös csavart –, hanem bepillantást is nyerhettek a sütés folyamataiba. A rendezvényen természetesen nem csak a bukta kapott főszerepet: a látogatók ízletes szilvás fogásokkal ismerkedhettek meg, többek között szilvával készült szarvasgulyással, a helyiek által csak „mocskos tésztának” nevezett különleges süteménnyel, valamint hagyományos szilvás derelyével is.

A noszvaji Szilvanap emberek sokaságát csábította a Gazdaházhoz - a szilvás bukta mellett számos finomságot is megkóstolhattunk

Fotó: Huszár Márk

Szilvás derelye, szilvás fagyi, szilvás gulyás - mind, egy helyen a Szilvanapon

Czinkéné Szűcs Krisztinát, Noszvaj kulturális referensét arról kérdeztük, hogyan kapta a nevét a rendezvény. A válasz egyszerű, mégis sokatmondó: Noszvajon évszázadok óta kiváló szilvalekvárt főznek, a házi lekvár pedig szinte minden portánál alapélelmiszernek számít. Így adta magát, hogy az ünnep a „Szilvanap” nevet viselje.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

—A Szilvanap története egészen régre nyúlik vissza Noszvajon. Az önkormányzat egykori munkatársa ismerte a noszvajiak hagyományait, és tudta, hogy szinte minden portánál főzik a házi szilvalekvárt, mivel ez alapvető élelmiszernek számít a településen. Felismerve ennek közösségépítő és turisztikai erejét, arra biztatta az itt élőket, hogy nyissák meg kapuikat, és mutassák meg másoknak is, hogyan készül a híres noszvaji szilvalekvár. Az első évben több család is csatlakozott a kezdeményezéshez, és bemutatóikat a Gazdaházba hozták. Innen pedig már csak egy lépés volt a névválasztás: szinte magától értetődött, hogy az ünnep a Szilvanap nevet kapja - mesélte Krisztina.