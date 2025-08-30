augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

1 órája

Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó

Címkék#tradíció#kemence#Szilvanap#szilva

Szilvás bukták, szilvalekvárok, kígyózó sorok, ínycsiklandó limonádék és teli hasak. Idén is tömegeket mozgatott a noszvaji Szilvanap, ahol nem csak buktát kóstolhattunk, hanem más különleges szilvás finomságokat.

Csorba Kitti

Hosszú sorokban várakoztak az érdeklődők a noszvaji Gazdaház előtt augusztus utolsó szombatján megrendezett Szilvanapon, ahol az Egy Falat Kenyér csapata különleges finomságokkal csábította a látogatókat. A helyben, egy 175 éves kemencében sütött szilvás bukták iránt akkora volt a kereslet, hogy a pék alig győzte a munkát. A vendégek nemcsak az illatos, frissen sült péksüteményekbe kóstolhattak bele – mint a ropogós kakaós csiga vagy a sajtos-baconös csavart –, hanem bepillantást is nyerhettek a sütés folyamataiba. A rendezvényen természetesen nem csak a bukta kapott főszerepet: a látogatók ízletes szilvás fogásokkal ismerkedhettek meg, többek között szilvával készült szarvasgulyással, a helyiek által csak „mocskos tésztának” nevezett különleges süteménnyel, valamint hagyományos szilvás derelyével is. 

Szilvanap, Noszvaj, szilvás bukta
A noszvaji Szilvanap emberek sokaságát csábította a Gazdaházhoz - a szilvás bukta mellett számos finomságot is megkóstolhattunk
Fotó: Huszár Márk

Szilvás derelye, szilvás fagyi, szilvás gulyás - mind, egy helyen a Szilvanapon

Czinkéné Szűcs Krisztinát, Noszvaj kulturális referensét arról kérdeztük, hogyan kapta a nevét a rendezvény. A válasz egyszerű, mégis sokatmondó: Noszvajon évszázadok óta kiváló szilvalekvárt főznek, a házi lekvár pedig szinte minden portánál alapélelmiszernek számít. Így adta magát, hogy az ünnep a „Szilvanap” nevet viselje.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

—A Szilvanap története egészen régre nyúlik vissza Noszvajon. Az önkormányzat egykori munkatársa ismerte a noszvajiak hagyományait, és tudta, hogy szinte minden portánál főzik a házi szilvalekvárt, mivel ez alapvető élelmiszernek számít a településen. Felismerve ennek közösségépítő és turisztikai erejét, arra biztatta az itt élőket, hogy nyissák meg kapuikat, és mutassák meg másoknak is, hogyan készül a híres noszvaji szilvalekvár. Az első évben több család is csatlakozott a kezdeményezéshez, és bemutatóikat a Gazdaházba hozták. Innen pedig már csak egy lépés volt a névválasztás: szinte magától értetődött, hogy az ünnep a Szilvanap nevet kapja - mesélte Krisztina.

Ezen a napon még a fagyi is szilvából volt

A kulturális referens hangsúlyozta, hogy ezen a napon minden a szilva körül forog, hiszen ez a rendezvény igazi főszereplője. A legnagyobb attrakció kétségtelenül a kemencében sült, illatos szilvalekváros bukta, de a gasztronómiai kínálat jóval ennél is gazdagabb. A látogatók megkóstolhatják például az aszalt szilvával készült szarvasgulyást, vagy a helyiek egyik legkülönlegesebb hagyományos ételét, a „mocskos tésztát”. Ebben a rétegezett süteményben házi tészta, dió és sűrű szilvalekvár találkozik, amelyet kemencében sütnek készre. Emellett szerepel az étlapon szilvalekváros derelye, de még a sült kacsacomb mellé is kerül ebből a gyümölcsből. Az édesszájúakat idén szilvás fagylalt is várta, reggelire pedig egy kreatív, szilvás fogásokból álló kínálatból válogathattak a vendégek. 

Minden évben próbálunk valamit hozzátenni az ünnephez, mindig bővül valamivel a kínálat. Azt látjuk, hogy a legnagyobb igény a régi, hagyományos ételek iránt van, amire nosztalgiával gondolnak. De az újítások mellett számunkra a legfontosabb a hagyományok őrzése

- emelte ki Krisztina.

A vásár évről évre nagy népszerűségnek örvend, az idei azonban különösen kiemelkedő – mondta el a kulturális referens. A rendezvény kis területén idén 33 árus kínálta portékáit, ami jól mutatja az esemény növekvő vonzerejét. Az élelmiszer-készítők mind kiváló minőségű alapanyagokkal dolgoznak, a kézművesek pedig évről évre visszatérnek, hogy egyedi, igényes kézzel készült termékeikkel gazdagítsák a kínálatot.

Czinkéné Szűcs Krisztina hangsúlyozta: fontos céljuk, hogy a falu lehető legszélesebb közösségét bevonják ezekbe az ünnepekbe. A rendezvényeken helyet kapnak az őstermelők, kistermelők, helyi vállalkozók, és ilyenkor az éttermesek, a gourmet boltok tulajdonosai is aktívan bekapcsolódnak – éppúgy, mint a hagyományos piacozók. Az összefogás szép példája, hogy idén is az Egy Falat Kenyér csapata gondoskodott a szilvanap ikonikus finomságáról: a kemencében sült, illatos, ínycsiklandó szilvalekváros buktáról.

Szilvanap, szilvás bukta
A szilvalekvárral töltött bukta a Szilvanap slágere. A 175 éves kemencében süti az Egy Falat Kenyér csapata.
Fotó: Huszár Márk

Cseperkáló József, a Panelpék tulajdonosa beavatta a vendégeket a kovászos kenyér és a szilvalekváros bukta készítésének fortélyaiba

Három éve kaptam meg a lehetőséget, hogy Noszvajon süthessek. A néhai gazdasszony, Icuska néni helyére kerestek valakit, és engem kértek fel, hogy süssek buktát és kenyeret a kemencében. Körülbelül húsz éve vágytam ideköltözni, ez az alkalom pedig megteremtette rá a lehetőséget, azóta is itt sütök a Gazdaházban. A pékség, amit vezetek, kézműves pékség, Budapesten az elsők között voltunk, akik kovászos kenyeret kezdtek készíteni. Nálunk nagyon fontos a hagyomány: nem használunk élesztőt, csak természetes kovászt. Azért alakultunk, hogy visszahozzuk azt, amit száz évvel ezelőtt csináltak az emberek – adalékanyagok nélkül, olyan alapanyagokból, amelyekhez még nem nyúlt hozzá az ipar. Olyan dolgokat használunk, amelyek „egyben vannak" - osztotta meg Cseperkáló József. 

Szilvanap Noszvajon

Fotók: Huszár Márk

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu