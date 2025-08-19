1 órája
Pócs Alfréd nem adja fel: szkíták szerinte márpedig léteznek
A Nemzeti Választási Bizottság szerint lehet tovább foglalkozni a szkítákkal, bár korábban is megállapították, kétezer éve eltűntek. Dr. Pócs Alfréd kezdeményezésével ismét lesz dolga a Magyar Tudományos Akadémiának és a Magyar Országgyűlésnek, ha újra összegyűjti a szükséges mennyiségű aláírást az élő szkíta emberektől.
A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette dr. Pócs Alfréd kezdeményezését a szkíták honos népcsoporttá nyilvánításáról. Dr. Pócs Alfréd egri orvos, volt önkormányzati képviselő. A bizottság augusztus 13-i ülésén volt téma az egri orvos beadványa, amivel azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a szkíta nemzetiséggel egészítse ki. A bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hitelesítette a dr. Pócs Alfréd által beterjesztett kérést, amelyet 27, magát szkítának tartó magyar állampolgár támogatott érvényesen.
A hitelesítés feltétele egyebek között, hogy a szervező magyar választópolgár legyen és válaszható is legyen, a kezdeményezés pedig megfeleljen a törvényi feltételeknek. A Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. Ezt kikérhetik a hitelesítéskor, de később, az összegyűjtött aláírások ellenőrzésekor is. Utóbbit támogatják inkább azért, „mert így az MTA elnökének a kezdeményezésnek már a közösség által megerősített szakaszában kell csak a honos népcsoporttá nyilvánítás egyéb törvényi feltételeiről állást foglalnia. Az állásfoglalás utólagos beszerzése mellett szól az az érv, hogy a hitelesítési eljárásban az MTA elnökének állásfoglalása egyébként sem vitatható”.
Két éve az volt az álláspont, hogy szkíta népek már nincsenek
Ilyet egyébként már korábban is kikértek, hiszen dr. Pócs Alfréd 2023-ban már próbálkozott a szkíták honos népcsoporttá minősítésével (több mint ezer aláírással megtámogatva), de akkor a parlament nem támogatta a kérést, ahogyan az MTA sem. Az akadémia álláspontja szerint nem állnak fenn sem a fizikai, sem pedig a törvényes feltételei annak, hogy a több mint két évezrede a történelem színpadáról eltűnt szkítákat (mely megnevezés gyűjtőfogalomként több egykori népcsoport etnikumát, nyelvét és kultúráját öleli fel) ma is élő, saját hagyományát és nyelvét őrző honos nemzetiségként lehessen elismerni Magyarországon. Most azonban újra foglalkozhatnak a kérdéssel. Pócs korábbi interjúja szerint 2500-an vallották magukat szkítának a legutóbbi népszámláláson.
