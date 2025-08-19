Pócs Alfréd nem adja fel: szkíták szerinte márpedig léteznek

A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette dr. Pócs Alfréd kezdeményezését a szkíták honos népcsoporttá nyilvánításáról. Dr. Pócs Alfréd egri orvos, volt önkormányzati képviselő. A bizottság augusztus 13-i ülésén volt téma az egri orvos beadványa, amivel azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a szkíta nemzetiséggel egészítse ki. A bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hitelesítette a dr. Pócs Alfréd által beterjesztett kérést, amelyet 27, magát szkítának tartó magyar állampolgár támogatott érvényesen.

Huszonhét élő szkíta érvényes aláírását nyújtotta be Pócs Alfréd

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A hitelesítés feltétele egyebek között, hogy a szervező magyar választópolgár legyen és válaszható is legyen, a kezdeményezés pedig megfeleljen a törvényi feltételeknek. A Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. Ezt kikérhetik a hitelesítéskor, de később, az összegyűjtött aláírások ellenőrzésekor is. Utóbbit támogatják inkább azért, „mert így az MTA elnökének a kezdeményezésnek már a közösség által megerősített szakaszában kell csak a honos népcsoporttá nyilvánítás egyéb törvényi feltételeiről állást foglalnia. Az állásfoglalás utólagos beszerzése mellett szól az az érv, hogy a hitelesítési eljárásban az MTA elnökének állásfoglalása egyébként sem vitatható”.

