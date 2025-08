Az egri orvos feltámasztaná a szkítákat

A szkíta népek eltűntek, beolvadtak

A szkíták az ókorban élt sztyeppei népek voltak, de Pócs a Viva Natura Televízió egyik beszélgetésében főleg saját – a történelemtudomány által nem osztott – feltételezésében azt fejtegette, az Ószövetségben említett Nimród (Hunor és Magor atyja) is szkíta volt, majd levezette azt is, hogy a Galileában és Júdeában élt zsidók – köztük Jézus és apostolai – nem is zsidók voltak, hanem zsidó vallású szkíták. Akkori nézete szerint a világon 3,5 milliárd szkíta ember van, mert mindenki négy ősapától származik, és a Kárpát-medencéből rajzottak ki. Úgy véli egyébként, hogy szkítának lenni annyi, mint lélekből dolgozni és lélek szerint élni, nem tartozni törvény alá. A szkíták akkoriban a WHO-val és a kötelező oltásokkal is foglalkoztak. Pócs szerint 2500-an vallották magukat szkítának a népszámláláson.