Az anyaság első próbája – miért nem jön a tej, és mit tehetünk?

A szoptatás nem csupán táplálékot jelent a csecsemő számára – ennél sokkal többről van szó. Az anyatej tökéletesen alkalmazkodik a baba igényeihez, könnyen emészthető, és minden szükséges tápanyagot tartalmaz az egészséges fejlődéshez. Emellett erősíti az immunrendszert, csökkenti a fertőzések és krónikus betegségek kockázatát, sőt, még az anya és a gyermek közötti kötődést is elmélyíti. Mindezzel kapcsolatban kérdeztük Hasilló Annamáriát, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet laktációs szaktanácsadóját a szoptatás hetének apropóján.

Hasilló Annamária laktációs tanácsadó osztotta meg tanácsait a szoptatással kapcsolatban

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Hasilló Annamária elmondta, hogy nagyon elkeserítő a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mennyien választják a szoptatás helyett a tápszeres táplálást.

100 édesanyából 98 tudna szoptatni, semmilyen kivédhetetlen oka nincs rá, hogy ne szoptasson, de ennek ellenére a 100-ból 2 helyett 70-en gondolják úgy Heves vármegyében, hogy nincs tejük

– közölte a meglepő adatokat.

Kifejtette, hogy az anyatejes táplálás biológiai norma, az anyatej fajazonos fehérjét tartalmaz, szemben a tápszerrel, ami fajidegen, nehezebb az emésztőrendszernek feldolgoznia.

Sokan azt hiszik, hogy a tápszer porlasztott anyatej, de ez nem igaz. Az anyatej élő sejtekből áll, a tápszerben semmilyen élő sejt nincsen

– emelte ki.

Hozzátette, hogy a védőnők minden évben végeznek felmérést, eszerint 2024-ben a 6 hónapos korig igény szerint kizárólagosan szoptatott csecsemők aránya Hevesben 30 százalék.

Mi befolyásolja az anyákat a szoptatásban?

Hasilló Annamária elmondta, hogy az utóbbi években sok minden változott.

– Paradigmaváltásban vagyunk. A mostani nagymamák idejében az volt a megszokott, hogy 3 óránként szoptattak, és fél óráig lehetett a baba a mellen. Közte teát, cukros vizet, cumit adtak a csecsemőnek, ráadásul este 9 és reggel 6 között nem is adtak nekik enni. – részletezte.