Szoptatás hete

Az anyaság első próbája – miért nem jön a tej, és mit tehetünk?

A csecsemők egészséges fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb tényező a megfelelő táplálás az első életévben. A szoptatás nemcsak tápanyagokkal látja el a babát, hanem segít megerősíteni az immunrendszerét, és hosszú távú egészségügyi előnyökkel is jár. Emellett az anya és gyermek közötti bensőséges kapcsolat kialakulását is támogatja. A szoptatás hetén Hasilló Annamária laktációs szaktanácsadóval beszélgettünk.

Elek Andrea

A szoptatás nem csupán táplálékot jelent a csecsemő számára – ennél sokkal többről van szó. Az anyatej tökéletesen alkalmazkodik a baba igényeihez, könnyen emészthető, és minden szükséges tápanyagot tartalmaz az egészséges fejlődéshez. Emellett erősíti az immunrendszert, csökkenti a fertőzések és krónikus betegségek kockázatát, sőt, még az anya és a gyermek közötti kötődést is elmélyíti. Mindezzel kapcsolatban kérdeztük Hasilló Annamáriát, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet laktációs szaktanácsadóját a szoptatás hetének apropóján.

Hasilló Annamária laktációs tanácsadó osztotta meg tanácsait a szoptatással kapcsolatban
Hasilló Annamária laktációs tanácsadó osztotta meg tanácsait a szoptatással kapcsolatban
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Hasilló Annamária elmondta, hogy nagyon elkeserítő a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mennyien választják a szoptatás helyett a tápszeres táplálást.

100 édesanyából 98 tudna szoptatni, semmilyen kivédhetetlen oka nincs rá, hogy ne szoptasson, de ennek ellenére a 100-ból 2 helyett 70-en gondolják úgy Heves vármegyében, hogy nincs tejük

– közölte a meglepő adatokat.

Kifejtette, hogy az anyatejes táplálás biológiai norma, az anyatej fajazonos fehérjét tartalmaz, szemben a tápszerrel, ami fajidegen, nehezebb az emésztőrendszernek feldolgoznia.

Sokan azt hiszik, hogy a tápszer porlasztott anyatej, de ez nem igaz. Az anyatej élő sejtekből áll, a tápszerben semmilyen élő sejt nincsen

 – emelte ki.

Hozzátette, hogy a védőnők minden évben végeznek felmérést, eszerint 2024-ben a 6 hónapos korig igény szerint kizárólagosan szoptatott csecsemők aránya Hevesben 30 százalék.

Mi befolyásolja az anyákat a szoptatásban?

Hasilló Annamária elmondta, hogy az utóbbi években sok minden változott.

– Paradigmaváltásban vagyunk. A mostani nagymamák idejében az volt a megszokott, hogy 3 óránként szoptattak, és fél óráig lehetett a baba a mellen. Közte teát, cukros vizet, cumit adtak a csecsemőnek, ráadásul este 9 és reggel 6 között nem is adtak nekik enni.  – részletezte.

Most 6 hónapos korig az igény szerinti kizárólagos szoptatás a szakmai protokoll, majd egy éves korban az étkezések kétharmada még anyatej legyen s a szoptatás folytatódjon kétéves korig, majd ezután a baba és az anya igényét lehet követni.

Elmondta, hogy az egyik legfontosabb dolog az elköteleződés. Ezt ingyenes anyacsoportokban a legkönnyebb elérni, ahol már szoptató édesanyák osztják meg tapasztalataikat kismamákkal.

– Ez a tanulás leghatékonyabb módja, hiszen ott megnézhetik a szoptatás folyamatát, módszereit, úgy, hogy az anyák tapasztalatot cserélnek – fejtette ki.

Kiemelte, hogy fontos, hogy a nagymamák és a férjek a háztartás terhét levegyék az anya válláról egy időre. Valamint nagyon fontos, hogy ha gond van, az anya kérjen segítséget szakembertől. 

– Amikor a szoptatásban támogatásra, iránymutatásra van szükség, akkor ott vannak a laktációs szaktanácsadók. Kulcsfontosságú, hogy amikor a védőnő, vagy a gyermekorvos találkozik azzal a problémával, hogy az édesanya nem tud szoptatni, akkor irányítsa tovább laktációs szaktanácsadóhoz – emelte ki. 

Kifejtette, hogy az anyatej akkor termelődik, amikor éppen ürül, és ők abban tudnak segíteni, hogy ez a folyamat fenntartható legyen, hogy a tej akkor is visszatérjen, ha valami miatt szükséges volt kiegészítés.

– Magyarországon 3 olyan intézmény van, ahol egy laktációs  szaktanácsadó egyetemi hallható klinikai, gyakorlatra jelentkezhet. Az egri kórház az egyik, ahová Gyermekorvosok, védőnők, szülésznők, de még szülész-nőgyógyász szakorvosok is járnak laktációs szaktanácsadó hallgatóként, hogy támogathassák az anyákat a szoptatásban – részletezte.

A fenntartható szoptatáshoz segítség kell

Hasilló Annamária kiemelte, hogy a szoptatás segítéséhez nagy szükség van a támogató környezetre a nagyszülőktől, a házastárstól. Az információgyűjtés sem csak az anyára vonatkozik, a szakember azt javasolja, hogy párok menjenek el a szoptatásfelkészítőre, ne egyedül az édesanya.

A barátok, közösségek is befolyásolják a szoptatási hajlandóságot. Mivel sokan nem szoptatnak, el lehet képzeni, hogy a játszótéren összegyűlő anyukák egymásnak adott tanácsai között hányszor szerepel, hogy nem baj, ha nincs tejed, ott a tápszer. Ez megint más irányba viszi az anyát

 – magyarázta.

Megemlítette azt is, hogy ha a munkahely fél év múlva várja vissza az anyukát, akkor megintcsak nem tud ráhangolódni a szoptatásra annyira, mintha ki akarja és ki tudja használni a 2 éves lehetőséget az otthonmaradásra, esetleg a GYES idejét is.

Hasilló Annamária a reklámokat is szoptatást gátló tényezőként említette, hiszen a tápszergyártó cégek szlogenjei nem fedik a valóságot. 

– Az egészségügyi dolgozók között is eltérő vélemények és gyakorlatok vannak ebben a témában.

Azonban ha egy kismamának egymásnak ellentmondó információkat mondanak, akkor szorongani kezd, ami olyan testi folyamatokban nyilvánul meg, hogy a mellben keringő tejmennyiségnek csak 7 százaléka tud kiürülni. Ezt nemcsak ezek az információk okozhatják, hanem az is, ha az anya folyamatos stresszben él

– fejtette ki Hasilló Annamária.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha az anya nem a megfelelő időben kap támogatást a szoptatás segítésére, akkor ezek a hullámvölgyek feladásra késztetik.

Amikor anyatej helyett tápszert ad a babának, akkor a mellből hosszabb ideig nem ürül ki az anyatej, így nem is tud termelődni, csak kering az addig is a mellben áramló tejmennyiség. Nem várni kell, hogy megjöjjön a tejbelövellés, hanem mellre tenni a csecsemőt, hogy az előtej számos előnye megtudjon valósulni

 – fogalmazott.

Elmagyarázta, hogy a tejtermelést a baba irányítja, így  minden olyan dolog, amivel befolyásoljuk a kisbabát abban, hogy mellre illeszkedjen, például az időre szoptatás, a várakoztatás, azzal befolyásoljuk  az anyatej termelődését is.

Az újszülött szerepe a szoptatásban

Hasilló Annamária elmondta, hogy az újszülött egyes anatómiai rendellenességei is okozhatják, hogy nem tud szopni, ilyen lehet a például a lenőtt nyelv. Ilyenkor nem tudja megfelelően kiüríteni a mellből a tejet, ebben az esetben szakember segítségét kell kérni.

– Az újszülött szopási reflexszel születik. Ösztönösen tudja, de mint mindent, ezt is tanulnia kell. Amit a szájába teszünk, azon gyakorol, így ha cumit, cumisüveget, bimbóvédőt használunk, azon rossz technikát gyakorol be, így a szoptatáskor sem a jót használja, azaz nem tudja kiüríteni a mellet. Máshogy mozognak a száj izmai a cumi esetében, mint a szopizáskor. Így nem jut tejhez, az anya pedig kétségbeesésében tápszerhez nyúl – részletezte.

Hozzátette, hogy a játszócumit 6 hetes korig, a tanulási folyamat ideje alatt semmiképpen nem ajánlja.

– Sokan nem tudják, de a tej kétharmada már a szoptatás alatt újratermelődik. Minél puhább a mell, annál zsírosabb a tej, ami benne van, annál táplálóbb – magyarázta.

Mi a helyzet császármetszés után?

A laktációs tanácsadó arra is felhívta a figyelmet, hogy tévhit az, hogy a császármetszés esetén nem, vagy nehezebben termelődik az anyatej.

– Nincsenek hormonális okok, a császármetszés nem befolyásol semmit. Az a lényeg, hogy amikor a méhlepény megszületik, akkor indul be a tej termelődése, ez pedig császármetszés esetén is megtörténik. A gond azzal lehet, amikor a kimerült anyuka azt mondja, hogy most a csecsemős nővérekre bízza a gyermeket, hogy pihenni tudjon, hiszen olyankor nincs, ami stimulálja a tejtermelést, mivel nincs ott a baba, hogy egyen – világosított fel Hasilló Annamária.

 

